In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Ferienzauber in Rottweil, Schäferlauf in Wildberg oder das Marktplatz Open-Air in Balingen: Am Wochenende war in der Region viel los.

Sommer, Sonne, Strandfeeling und eine Prise Urlaubsstimmung als Zugabe brachte der Beachvolleyball-Verband Baden-Württemberg in die City von Schwenningen.

Lesen Sie auch

Perfekt gemeistert hat der Musikverein Schönenbach sein großes Fest zu seinem 100-Jahr-Jubiläum. Drei Tage lang herrschte im „Partydorf am Bach“ bei einem bunten und abwechslungsreichen Programm mit viel Blasmusik hervorragende Stimmung.

Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Blumberg an: Das war das Motto, welches das Sommer-Western-Schießen der Schützengesellschaft am Samstag beherrschte.

Das schon traditionelle Wandelkonzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen am Wochenende war ein voller Erfolg.

Ein Abend voller Unterhaltung, kulinarischer Leckereien – und all das ganz in Weiß. Bereits zum dritten Mal hatten die Schonacher Gemeindeverwaltung und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zur Weißen Nacht am See eingeladen.

Knapp 600 Läufer machten den Stadtlauf in Donaueschingen zu einem großen Erfolg. Die Sportveranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des städtischen Kalenders entwickelt und zieht nicht nur Teilnehmer aus der Region, sondern auch aus benachbarten Städten und Gemeinden an.

Es ist Punkt 13 Uhr am Sonntag, als Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth den Startschuss für den diesjährigen Stadtlauf gibt.

Mit ihrem Jubiläumsprogramm „Twenty F**king Years!“ rockten „The BossHoss“, die Hauptstadt-Cowboys aus Berlin, am Samstagabend beim Ferienzauber das Rottweiler Kraftwerk.

Ein sehr schönes Platzkonzert als Lindenhockete feierte der Musikverein Wellendingen bei herrlichem Sommerwetter. Dabei wurde der neue Dirigent vorgestellt, der ab sofort die Leitung der Musikkapelle übernimmt.

Das Harley Nature Park Chapter aus Schramberg feierte die zehnjährige Existenz mit einem großen Treffen der Fahrer in der Stadt. Schon am Freitagabend waren die ersten Gäste angereist und belegten die Plätze rund ums Rathaus.

Das 100-jährige Bestehen der Fußballabteilung im Turn- und Sportverein Hochmössingen wurde von Donnerstag bis Sonntag mit einem Sportwochenende rund um das Sportgelände standesgemäß gefeiert.

Das Villingendorf Dorffest lockt unzählige Gäste. Bereits der Fassanstich war ein Erfolg. An zwei Tagen trifft sich die Region in der Ortsdurchfahrt.

Höhepunkt der vierten Deißlinger Kornkammerkonzerte war der Liveauftritt der fünf Powerfrauen der AC/DC-Tribute-Band „She’s got Balls“.

Am Freitagabend kamen die Fans von Wincent Weiss in Balingen voll auf ihre Kosten: Der Sänger und Songwriter hat ein ganz enges Band zu seinen Anhängern. Das zeigte sich beim Open Air auf dem Marktplatz.

Mit der Schweizer Formation Gotthard ist am Samstagabend das dreitägige Open Air auf dem Balinger Marktplatz zu Ende gegangen. Vor gut 2500 Besucher zelebrierten die Eidgenossen ihre alten und neuen Hits.

Zum Tag der offenen Tür lud die Stingel-Mühle in Frommern-Dürrwangen am Samstag ein.

Am Wochenende fand das Sommerfest in Horb statt. Als der Regen aufhörte, lockte die Weinwanderung in die Kernstadt Horb. Es gab historische Gäste, einen Bass-Lauf auf der Posaune – und die Tourist-Info wurde zur VIP-Lounge.

Das dritte Candlelight-Shopping des Baiersbronner Einzelhandels konnten die Organisatoren als Erfolg verbuchen.

Mit einem großen Fest auf dem gesamten Schulgelände hat die Falkenschule Freudenstadt am Samstag ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Eltern und Schüler – auch aus früheren Zeiten – feierten mit.

Der erste Abend des Wildberger Schäferlaufs war ein Erfolg. Tausende feierten am Freitag zu den Beats von DJ Michael Leupold im stimmungsvollen Festzelt. Am Sonntag gab es volle Straßen, viel Applaus und Zurufe, Musik und Tänze sowie die Wettläufe.

Größer als jemals zuvor war das Heidelbeerfest mit Heidelbeermarkt am Samstag und Sonntag in Enzklösterle – mit zahlreichen leckeren kulinarischen Angeboten in der Festhalle und auf dem Vorplatz sowie mit einer breiten Angebotspalette der unterschiedlichsten Arten an mehr als 30 Ständen beidseits des Hauptweges im Kurpark.

Schon zum 44. Mal konnte in Dobel das bekannte Höhenfeuer bestaunt werden. Doch das Event der Dobler Sportfreunde ist noch nicht in die Jahre gekommen, sondern zog in diesem Jahr sogar mehr als 2000 Menschen an.

Während sich am Samstag zur Eröffnung des neu konzipierten Mahlberger „Hock im Städtle“ nachmittags der Publikumszustrom noch im überschaubaren Rahmen hielt, brummte abends der Festbetrieb gehörig – nicht minder am Sonntag.

Für das dritte Dorffest in Oberweier haben sich die Ortschaftsräte mit Ortsvorsteher sowie die Vereine ganz schön ins Zeug gelegt. Nahezu unbemerkt und dennoch immer mit dem notwendigen Quäntchen Aufmerksamkeit wirbelten die Räte zum Wohl ihrer Gäste.

Beim Poetry Slam am Freitagabend im Schlachthof Lahr hat es neben eloquentem Nonsens oder authentischer Unbedarftheit einen Text in der Finalrunde gegeben, der sehr ernst gewesen ist.