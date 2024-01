Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war?

Vor allem Fasnet - in Form von Bällen, Umzügen und Partys. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Zur Vöhrenbacher Fasnet gehört das Ausrufen von der Leiter, das erneut viel Anklang fand. 2017 musste das Ausrufen auf der Straße wegen kräftigem Schneeregen abgebrochen werden und wurde dann in den Gastwirtschaften fortgesetzt. Diese Lösung hat man seither beibehalten. Die erste Station ist aber weiterhin das Ausrufen von der Leiter herab vor dem Portal der Pfarrkirche.

Der Ball der Heringsdörfler fand am Wochenende in Villingen statt. Die Halle war voll besetzt.

Ein begeistertes Publikum feierte am Freitag und am Sonntag die Akteure des Turnvereins Schonach. Diese präsentierten vor vollem Haus ihren Bunten Abend unter dem Motto „Flying Circus“.

Die Katzenmusik Miau blieb ihrer Tradition treu und läutete mit einem Gesamtwerk aus Schauspiel, Gesang und Tanz die heiße Phase der Villinger Fasnet ein. Zweimal füllte der in Musicalform aufgezogene Ball die Plätze in der Neuen Tonhalle.

Die „Hohwalddeufel und Wälderschnäpf“ bereichern seit über 30 Jahren die Fasnet in St. Georgen. Nun feierte die Zunft mit einer rauschenden Jubiläumsfete in der Stadthalle ihren „runden“ Geburtstag nach.

Der Gaszug Randen feierte zwei Nächte lang mit vielen Besuchern das 40-jährige Bestehen. Nach der Party zum Auftakt herrschte auch beim Nachtumzug und der Sause in der Stadthalle tolle Stimmung.

Klein, fein und vom Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden haben die Reetiwölf ihren 20. Geburtstag als Narrenzunft mit Ehrungen, Umzug und Jubiläumsparty in Hausen vor Wald gefeiert.

Kreis Rottweil

Die Zimmerner schwelgten beim Gala-Bürgerball zum 100-jährigen Bestehen der Narrenzunft in den Goldenen Zwanziger-Jahren. Das Programm war hochkarätig und das edle Publikum begeistert.

Am Samstagabend war es nach langen vier Jahren des Wartens und Hoffens endlich wieder soweit: Die Schramberger Falken-Hexen öffneten die Türen des Bärensaals für ein grandioses „Homecoming“.

Die Klosterbaugalerie im Oberndorfer Rathaus hat sicher selten einen so großen Andrang erlebt wie zur Eröffnung der Ausstellung „Herr Meier und die Fasnet“. Denn sie dreht sich um das Werk von Michael Meier, dem großen Illustrator des närrischen Treibens.

Unheimlicher Orgelmusik, Trommelwirbel und Trompetenklängen ließen das Narrenfreundschaftstreffen in Sulz zu einem unvergessenen Abend werden.

Das Jubiläumswochenende der Winzelner Narrenzunft startete mit einem Abendumzug, Grußworten und einem bunten Brauchtumsabend im großen Festzelt.

Bei Bilderbuchwetter starteten die Narren am Sonntag den Umzug. Die Sulzer Zunft richtete den Narrentag aus. Rund 2000 Hästräger und Musiker zogen durch die Stadt.

Zollernalbkreis

Die Lautlinger Narrenzunft Kübele-Hannes feierte ihr 25. Jubiläum mit dem 23. Kinderringtreffen. An die 2000 Zuschauer sahen am Nachmittag bei strahlend blauem Himmel einen wunderschönen, farbenprächtigen Kinderringumzug mit 23 Gruppen, der von der Firma Mey auf der abgesperrten Bundesstraße 463 zur Festhalle verlief. Um 18.30 Uhr machte sich nach einem kurzen Feuerwerk auf derselben Strecke der Jubiläumsumzug mit 28 Gruppen auf den Weg. Im Anschluss wurde in der Festhalle und im Außenbereich, wo ein Festzelt stand, kräftig gefeiert.

Kaberett gab's in der Festhalle in Endingen. Fast zwei Stunden lang tobte der LinkMichel über die Bühne. Mit großen Gesten, langen Schritten hin und her und lauter Stimme bis knapp vors Heiserwerden rührte er zusammen, was er über Gott und die Welt zu brüllen hatte. Und das war eine ganze Menge.

Tolle Stimmung herrschte beim Guggamusiktreffen zum Auftakt der zweitägigen närrischen Geburtstagsparty der Vetterzunft in Harthausen.

In der Gemeinde Wessingen war am Samstagnachmittag großes närrisches Treiben angesagt. Dabei wurden auch drei neue Mitglieder in die Zunft aufgenommen, nachdem sie die Taufzeremonie über sich hatten ergehen lassen.

Kreis Freudenstadt

Mehrere Generationen von Musikfans feierten in der Horber Hohenberghalle gemeinsam die Show: „Abba – The Concert“. Acht italienische Vollblutmusikanten brachten mit ihrem Projekt „Abba-Music“ die Welthits der vier Schweden in brillanter Studioqualität auf die Bühne.

Wie die Gruppen der Narrenzunft Eutingen den 60. Geburtstag der Zunft feiern, zeigten am Samstag nicht nur die Schelladralle, sondern auch alle Eingeladenen.

Elf Tanzgruppen hatten sich für den Kindershowtanznachmittag der Narrengilde Göttelfingen angemeldet. Am Samstagnachmittag ließen die Gruppen aus der Region ihrer Kreativität mit Feuerwehrleuten, Mäusen, Unterwasserwelt, Gardetänzer und vielem mehr freien Lauf.

Zu ihrem 12. großen Kindertanzfestival lud die Narrenzunft Altheim am Samstagnachmittag ein. Die närrisch dekorierte Halle war rappelvoll und zehn Gruppen aus sieben Orten reisten an, um den begeisterten Zuschauern zu zeigen, was sie an neuen Choreographien einstudiert haben.

Die Mitteltaler Weißenbachhalle bebte mal wieder beim großen Hexa-Heuler-Ball. Der Ball bot diesmal eine Premiere: Erstmals traten die Freudenstädter Hexa-Heuler, die den Ball gemeinsam mit dem Musikverein Mitteltal organisieren, im neuen Häs auf.

Kreis Calw

Drei Tage lang ging es im Steinachtal hoch her: Die 19. Gündringer Sportlerfasnet war wieder mit etlichen Highlights gespickt. An zwei Abenden durften sich die Macher vom SV Gündringen über tolle Stimmung freuen, aber auch die Kinderfasnet am Sonntag lockte zahlreiche Besucher in die Gündringer Halle.

Mit einem dreifachen, schallenden „Fuchs – Hexe!“ wurde das Aufhängen des Hexenbesens am Rotensoler Dorfplatz am Samstagabend gefeiert.

Die Gültlinger Narrenzunft präsentierte am Wochenende die Vielfalt der schwäbischen Fasnet in der Buchentalhalle.