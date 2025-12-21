19./20./21. Dezember: Das war am vierten Adventswochenende in der Region los

Am vierten Adventswochenende war in der Region einiges los. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.

Angefangen bei Weihnachtsmärkten bis hin zum Eisbaden anlässlich der Wintersonnenwende – am vierten Adventswochenende war wieder einiges geboten.

Das Weihnachtskonzert mit Musik und Theater des Männergesangvereins (MGV) Hausen vor Wald kam beim Publikums bestens an. Erstmals sangen die Sänger auch auf Englisch.

Kreis Rottweil Staunen durften die Besucher der Zimmerner Dorfweihnacht bei der Öffnung der Wagner-Werkstatt. Es wurde gezeigt, welch anspruchsvolle Arbeit ein Wagner zu verrichten hatte.

Die Dorfweihnacht in Pfeffingen hat eine lange Tradition. Am Samstag fand diese erstmals als kleiner Markt statt. Wir haben die Eindrücke von der Veranstaltung zusammengestellt.

Wie gewohnt auf große Besucherresonanz ist die Dorfweihnacht am Samstag in Bisingen-Zimmern gestoßen. Wärmende Feuerstellen, Glühweinduft und der Nikolaus sorgten für vorweihnachtliche Stimmung. Ein Höhepunkt bei der Dorfweihnacht am Samstagabend war die Öffnung der Wagner-Werkstatt durch Ortsvorsteher Andreas Fecker.

Andreas Kümmert gastierte am Samstag mit seiner Band „Electric Circus“ in der Balinger Stadthalle.

Das seit Wochen ausverkaufte Weihnachtsrock-Special von „Voice“ in Freudenstadt stand unter dem Motto „Rockklassiker meets Lyrics“. Es wurde nicht nur gerockt, sondern auch gelesen und interpretiert.

Der 29. Dornstetter Adventslauf fand bei strahlendem Sonnenschein und fast schon frühlingshaften Temperaturen statt. Und das Rennen der Männer entwickelte sich fast schon zum Krimi.

Kulinarische Genüsse sowie Kunsthandwerk und Schmankerln aller Art: Unterm Lichterzelt rund um den großen Natur-Weihnachtsbaum feierte Enzklösterle seinen Weihnachtsmarkt.

Mit einem „Zauberhaften Winterkonzert mit Calwer Chören“ ging am Samstag das Jubiläumsjahr „950 Jahre Calw“ in der Aula zu Ende. Es hatte nicht nur musikalische Überraschungen zu bieten.

Am Sonntag ist das Weihnachtsdorf rund um die Bonifatiuskirche zu Ende gegangen. Mit der Premiere könnte Lörrach eine neue Weihnachtstradition begründet haben.

Der TuS Efringen-Kirchen freute sich über die gelungene Premiere seines Adventsplauschs für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Rund 400 Besucher folgten der Einladung des Vereins und verbrachten einige stimmungsvolle Stunden rund um das Schwedenfeuer, die Feuertonne und das knisternde Lagerfeuer.

Klingende Weihnacht beim Musikverein Atzenbach: In der vollbesetzen Gemeindehalle erlebte das Publikum einen begeisternden Abend.

Zum 50-jährigen Bestehen der Doppelgemeinde haben die Musikvereine Wyhlen und Grenzach ein Jahreskonzert gegeben – das letzte für Dirigent Marcel Peghini.

Ortenaukreis

In Kippenheimweiler wurde die Wintersonnenwende mit Lagerfeuern, Bewirtung und einem Sprung ins wahrlich kühle Nass des Waldmattensees gefeiert.