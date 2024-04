In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Der Winter hat in dieser Woche wieder in der Region Einzug gehalten. Das bedeutete aber nicht, dass es nicht trotzdem einiges zu erleben gab.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Gut besucht war das Doppelkonzert am Samstagabend in Brigachtal, zu dem der Musikverein eingeladen hatte. Gleich drei Dirigenten gestalteten den Abend. Unter ihnen war auch Thomas Asanger, der die Hymne für Brigachtal komponiert hatte.

Bei der zweiten Demonstration „Wir gegen rechts“ in Furtwangen machte das winterliche April-Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Nicht zuletzt deshalb kamen nur rund 60 Teilnehmer zur Kundgebung auf dem Hof der Friedrichschule.

Als ein wichtiger Impulsgeber für die Region präsentierte sich der elfte Blumberger Wirtschaftstag in der Stadthalle. Für die Zuschauer gab es viele Denkanstöße und auch der Gastredner überzeugte mit Humor und motivierenden Worten.

Bei der Multimedia-Show anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und Saverne wurde das Publikum mit einer Mischung aus Geschichte, Porträts, Theater und Musik begeistert. Auch Kinderreporter waren unterwegs.

Großer Andrang herrschte am Sonntag beim Tag der Offenen Tür im frisch sanierten Roten Löwen in der St. Georgener Ortsmitte. Den ganzen Nachmittag strömten Jung und Alt ins Bürgerzentrum, wo es viel zu sehen, zu hören und zu erleben gab.

Kreis Rottweil

20 Unternehmen, Einrichtungen und Dienstleistungsbetriebe aus der Gesamtgemeinde haben am Samstag auf dem Dorfplatz in Dunningen oder in ihren Geschäftsräumen mit der Aktion „Dunninger Frühling“ auf sich aufmerksam gemacht.

Das Barbara Jungfer Trio war in der Reihe „Jazz im Refektorium“ im Rottweiler Kapuziner zu Gast. Spielfreude, Raffinesse und Leichtigkeit ließen die Gitarristin, Karoline Höfler und Ferenc Mehl dabei nicht vermissen.

Zollernalbkreis

D’Gosch hat Dominik Kuhn alias Dodokay nicht voll bekommen in Albstadt, zumal er am Samstag ganz sachlich erklären konnte, „warum so viel über Schwaben gelästert wird“ und warum er keine Badener-Witze macht.

Alle zwei Jahre wird Balingen zum Mekka der Western- und Linedance-Szene. Am Samstagabend stieg in der Frommerner Festhalle das Festival der „Happy Dance Company“.

Zum dritten Mal fand in Schömberg die Messe „Vision Zukunft“ statt. An Messeständen zeigten Händler auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien ihr Leistungsportfolio. Höhepunkt waren die Vorträge der Zukunftsforscher Franz Alt und Lars Thomsen.

In den Genuss einer bunten Mischung aus klassischer Blasmusik, schwäbischer Mundart und Liedern der Alternativen Funk-Rockband Red Hot Chili Peppers kamen die Besucher des Frühjahrskonzert des Musikvereins in Burladingen-Hausen am Samstagabend.

Musik auf höchstem Niveau bekamen die Zuhörer in der Hohenzollernhalle in Bisingen am Samstag zu hören. Der gemischte Chor „Stimmfarben“ verwandelte die Halle mit Illuminationen der „AlphaMeidaSolutions“ aus Hechingen in einen bunten Kulturtempel.

100 Jahre alt, aber noch gut in Schuss - So präsentierte sich die Stadtkapelle Haigerloch am Samstag beim großen Fest- und Ehrungsakt in der Witthauhalle. Dabei wurde viele Highlights des Blasorchesters geblickt,das Thomas Back 1924 ins Leben gerufen hatte.

Es hat schon Jahre gegeben, da trugen die Besucher des Meßstetter Frühlingsfests T-Shirt und Birkenstocks. 2024 war keines davon – auf dem Heuberg herrschte am Sonntag tiefster Winter. Sehr zum Leidwesen der Einzelhändler.

Kreis Freudenstadt

Die Neu- und Gebrauchtwagenschau mit verkaufsoffenem Sonntag in Freudenstadt hatte es nicht leicht, denn das Wetter zeigte sich von seiner kalten Seite. Trotzdem kamen viele Interessierte und ließen sich den Spaß an der Veranstaltung in Freudenstadt nicht nehmen.

Ein Hin- und Her-Wetter herrschte auch beim Horber Frühling. Erst bedeckt. Dann Sonne. Dann Hagel - die Veranstaltung war diesmal nur was für die ganz Harten.

Kreis Calw

Um die Musikszene greifbarer zu machen und den Nachwuchs zu fördern, hat die Stadt gemeinsam mit dem Verein Woodstöckle und dem Jugendhaus Calw einen Nachwuchsförderpreis für Pop- und Rockmusik ausgeschrieben.

Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens lud das Harmonika-Orchester Ostelsheim (HOO) zum „Ostelsheimer Abend“ ein. In der Festhalle erlebten die begeisterten Zuschauer einen bunten Abend mit Darbietungen von Ostelsheimer Vereinen und Gruppierungen.

50 Aussteller, viele Besucher und Glück mit dem Wetter: Das Interesse an der Altensteiger Berufsinformationsbörse (Biba) hat nach der coronabedingten Zwangspause nicht nachgelassen. Die Palette der angebotenen Ausbildungen reichte am Wochenende vom Mechatroniker und Bauzeichner bis zur Köchin und Bankkauffrau.

Ortenaukreis

In der ausverkauften Europa-Park Arena in Rust feierten 1200 Besucher die Verleihung eines der bedeutendsten Medienpreises Deutschlands. Davor nahmen sich die Stars auf dem Roten Teppich viel Zeit für ihre Fans.

Abermals hatten die Musikfreunde Ettenheim ein gutes Händchen bei ihrer Auswahl von eingeladenen Künstlern bewiesen. Zu ihrem Frühjahrskonzert im Foyer des städtischen Gymnasiums konnten sie das „Duo Miroirs“ gewinnen.

„No Churchy blabla – only Rave unterm angestrahlten Kreuz – Beat und Bass im holy Kirchenraum“ – mit diesen Worten lud Pfarrerin Anna Schimmel zum „Kirchenrave “ in die evangelischen Kirche in Ichenheim ein. Erstmals wurde der Kirchenraum zum Dancefloor und fand regen Zuspruch – allerdings erst zur späten Stunde.

„Spatz und Engel“, die Geschichte der Freundschaft der Ausnahmetalente Edith Piaf und Marlene Dietrich, hat das Publikum im Theater in Lahr nicht nur musikalisch überzeugt. Es gelang, das Leben der beiden Frauen zu beleuchten und ließ auch die traurigen Momente nicht aus.

Lauschen, mitsingen und schließlich das Tanzbein schwingen: Das Publikum im Lahrer Stiftsschaffneikeller hatte beim Auftritt der Gruppe „Ridewanz“ viel Freude. Das Quartett überzeugte mit seinem bunten, an das Mittelalter erinnernden Repetoire.

Graupelschauer und einige Schneeflocken gab es am Sonntagmorgen im Lahrer Stadtpark. Bis zum Beginn des Tulpenfestes waren es da noch sechs Stunden, doch das Wetter besserte sich noch. Und auch die Tulpen überstanden die Wetterkapriolen. Die Einnahmen des Lions-Clubs gehen an die Familie, deren Hof auf dem Hasenberg vor Ende März abgebrannt ist.