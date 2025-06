Am langen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Festivals, Konzerte, Fronleichnamsgottesdienste und Dorfturniere: Über das lange Wochenende war für Groß und Klein viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Sommer, Sonne, Strand – wer hätte gedacht, dass man das in Neukirch auf rund 1000 Metern finden kann? Nur das Meer fehlte beim Sportfest der Sportfreunde – für alles andere war gesorgt.

Ein sehr positives Fazit zogen die Organisatoren der Internationalen Phonobörse. Die Besucher strömten in großer Zahl in die St. Georgener Stadthalle.

Die Südstadtclowns haben mit der Sommer- oder wie man früher sagte, Waldfestsaison am Walkebuck in Villingen begonnen, und gleichzeitig das 40. Sommerfest ihrer Vereinsgeschichte gefeiert.

„A little opening“ – das war für die Stadtmusik Schramberg nicht nur der Auftakt ins Konzertprogramm. Es war auch der Start einer neuen Ära. Im Park der Zeiten spielten sie ihr erstes großes Konzert unter ihrem neuen Dirigenten Daniel Weißer.

Schiltach feiert sein Jubiläum 750 Jahre mit einem sonnigen Stadtfest und dem Jubelchor „Höhner“ aus „Kölle am Rhing“.

Eine Radtour, die tolle Jubiläumsparty und das große Gemeindefest zeigen: In Dietingen ist man schon lange „zusammen zu fünft“.

Bei strahlendem Sonnenschein haben am Feiertag alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit Heuberg – Meßstetten, Unterdigisheim, Nusplingen und Obernheim – schöne und feierliche Fronleichnamsgottesdienste gefeiert.

Das 30. Balinger Volksfest fällt in die bislang wohl heißesten Tage des Jahres. Veranstalter Hutzelmann zeigt sich sehr zufrieden. Wir waren am Wochenende auf dem Gelände unterwegs.

Ein besonderes Fronleichnamsfest hat Margrethausen gefeiert: Eine Jugendgruppe der Donauschwaben aus Chicago gestaltete den Gottesdienst mit.

Die Fußballfreunde Stetten haben in Kooperation mit der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb zehn Jahre gelebte Inklusion mit Highland-Games gefeiert.

Wieder gut besucht war die Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen auf dem Festplatz. Ein Höhepunkt war erneut das Löschfahrzeug-Wettziehen. Wir haben die Bilder.

Das Haus der Volkskunst hat wieder internationale Kulturgruppen nach Balingen gelotst. Auf dem Marktplatz wurde die kulturelle Vielfalt von Frankreich gefeiert.

Mit dem unter dem Motto „Kirchturm, Mühle und Landwirtschaft“ stehenden historischen Dürrwanger Dorfspaziergang fand die Stadtteilwoche Dürrwangen und Stockenhausen anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Balingen ihre Fortsetzung.

Zahlreiche Gastvereine unterhalten bei der Hockete des Musikvereins Bietenhausen. Trotz heißen Temperaturen war die Veranstaltung gut besucht.

Drei Tage beste Unterhaltung wurde beim Sommerfest des Musikvereins „Lyra“ Bittelbronn geboten. Einige Eindrücke haben wir zusammengestellt.

Ausgelassene Stimmung herrschte am Donnerstagabend auf der Gartenschau: Beim Konzert von „Papis Pumpels“ in Baiersbronn tanzen, singen und feiern die Besucher bis in den späten Abend.

Nach dem Großen Zapfenstreich am Vorabend von Fronleichnam gab es einen feierlichen Empfang für Bischof Klaus Krämer im historischen Sitzungssaal des Rottenburger Rathauses. Er trug sich in das goldene Buch der Stadt ein.

Wie seit Jahrzehnten gewohnt, führte die Prozession der Katholiken an Fronleichnam durch Salzstetten. Nur die Zahl der Gläubigen war beim weitem nicht mehr so groß wie früher. Wehmütig denken die Älteren an die Zeiten zurück, wo der ganze Ort auf den Beinen war. Dennoch wird die Tradition hochgehalten.

Kaum eine Motorsportdisziplin erlaubt so viel Nähe zwischen Fans, Fahrern und den Fahrzeugen wie der Rallyesport. Diese unmittelbare Verbundenheit war am vergangenen Wochenende bei der Motorsport-Sommerparty des ADAC-Motorsportclubs MSC Black Forest in Grünmettstetten hautnah zu spüren.

Mit Schmotzbearda aus dem Backhaus und gefüllten Krügen – das Weizenbierfest des Musikvereins Egenhausen an Fronleichnam erfüllte auch bei der 27. Auflage die Erwartungen.

Vielleicht ist es etwas zu heiß zu gewesen, doch sonst waren die Bedingungen ideal, als viele Katholiken in Bad Wildbad Fronleichnam feierten. Doch was bedeutet das Fest eigentlich?

Tradition trifft Gemeinschaft: Die Sonnwendfeier in Enzklösterle begeistert rund 500 Gäste auf dem Gelände des Sportvereins. Wir haben die schönsten Bilder.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen wurde der Blaulichttag bei der Calwer Feuerwehr zu einem vollen Erfolg. Das lag auch an den vielen Fahrzeugen, die zu sehen waren.

Kreis Tuttlingen

Nach der Schlammschlacht im vergangenen Jahr konnten sich die rund 65.000 Besucher des Southside-Festivals in Neuhausen ob Eck in diesem Jahr über bestes Sommerwetter freuen. Nach der Anreise am Donnerstag mit Sonne satt und hohen Temperaturen ging es am Freitag, Samstag und Sonntag heiß weiter. Die Festivalgänger hatten mit kühlen Getränken und Kopfbedeckungen vorgesorgt. Headliner waren in diesem Jahr unter anderem Green Day, Nina Chuba, Annenmaykantereit, Rise Against, The Prodigy und Apache 207.

Ein „Herrgottstag“ wie im Bilderbuch wurde am Donnerstag in Oberwolfach gefeiert. Früh eilten die Gläubigen zur Festmesse und warfen dabei schon einen freudvoll-anerkennenden Blick auf den schönen bunten Blumenaltar unter der Dorflinde, dem Werk der Kolpingsfamilie.

In Gutach kommt man nicht nur an Weihnachten zum Heimatbesuch, sondern vor allem auch zum Dorfturnier. An diesem Wochenende war es wieder so weit: Beim Dorfturnier trifft man alle und reisen aus allen Himmelsrichtungen an, um alte Zeiten wieder aufleben zu lassen. Die Stimmung im beschaulichen Gutach war so gechillt, wie es sich für eine richtige Sommernacht gehört, und das Dorfturnier machte seinem Namen einmal mehr alle Ehre.