In der Region ist an diesem langen Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am langen Wochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region zu erleben: Vom Southside-Festival in Neuhausen über Comedy in Freudenstadt bis zum Stadtfest in Schiltach ist für jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Am Donnerstag, 19. Juni, feiern die Hüfinger Gläubigen ihren Herrgottstag in bewährter Manier. Das Fest steht unter dem Leitspruch „Pilger der Hoffnung“, dem Motto des Heiligen Jahres 2025. Um 8.30 Uhr beginnt vor der Hüfinger Stadtkirche die Prozession. Anschließend, um etwa 10 Uhr, geht es weiter mit dem feierlichen Fronleichnamsgottesdienst.

Die 23. Auflage der Internationalen Phonobörse findet am Samstag, 21. Juni, in der Stadthalle in St. Georgen statt. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9 Uhr. Etwa 40 Aussteller aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich werden ihre Schätze anbieten. Bis 14 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich das Angebot anzuschauen, gegebenenfalls auf Schnäppchenjagd zu gehen und Sammlerstücke zu erwerben.

Eine Raddemo zur Stärkung des Atomwaffenverbots legt am Samstag, 21. Juni, zwischen 11.25 und 12.10 Uhr Halt in Villingen ein. Das regionale Friedensbündnis VS und die Stadt begrüßen die Teilnehmer.

Der Bogensportclub Blumberg richtet am Samstag, 21. Juni, seinen zweiten Heroes Cup mit freiem Bogenschießen auf dem Flugplatzgelände des Luftsportvereins Blumberg aus. Start ist um 9 Uhr morgens mit dem Einschießen. Die Teilnahme ist online unter www.bsc-blumberg.de noch möglich.

Noch bis einschließlich Sonntag, 22. Juni, ist Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen. Täglich von 9 bis 18 Uhr werden Besucherinnen und Besucher empfangen und wieder jede Menge Innovationen, Ideen und Inspirationen von mehr als 500 Ausstellern präsentiert.

Am Sonntag 22. Juni gibt es ab 17 Uhr freien Eintritt in das Solemar und die Sauna für alle Einwohner Bad Dürrheims.

Der Imkerverein Schwenningen feiert sein 125-jähriges Vereinsbestehen am Sonntag, 22. Juni, in Kombination mit dem Tag der Imkerei. Zwischen 11 bis 18 Uhr läuft das Imkerfest. Vorsitzender Kai Glunk eröffnet die Veranstaltung offiziell um 11.30 Uhr.

Am Donnerstag, 19. Juni, lädt die Stadtmusik Schramberg zum Fronleichnamskonzert in die Konzertmuschel im Park der Zeiten ein. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Biergarten ist geöffnet.

Nach Schiltach lockt vom 20. bis 22. Juni das Stadtfest, bei dem auch die Band Höhner auftritt.

Am Freitag, 20. Juni, sind Besucher ins Festzelt in Sulzbach am Wurstwald eingeladen. Anlass ist der 50. Geburtstag des Sulzbacher Mädchen Club (SMC). Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderprogramm. Handwerkervesper und Blasmusik folgen ab 17 Uhr.

Am Samstag, 21. Juni, lädt R.o.S.T.-Event zur Premiere des Waldschreis, einem eintägigen Open-Air-Festival, in den idyllischen Wiesenbauerndobel bei der Spiellandschaft in Tennenbronn ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt neun Euro.

Vom 19. bis 22. Juni findet eine Fledermaussuchaktion in Sulz, Dornhan und Oberndorf statt. Jeder, der in den drei Ortschaften lebt und unterwegs ist, kann helfen, Fledermausquartiere zu finden: Wer Kotspuren oder lebende und tote Fledermäuse beobachtet, wird gebeten dies der NABU/Bund Gruppe Oberndorf-Sulz mitzuteilen.

Noch bis Sonntag, 22. Juni, findet in Rottweil auf dem Festplatz vor dem Stadion das Volksfest für Jung und Alt statt. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Spielbuden, kulinarische Klassiker und spannende Programmpunkte warten auf die Besucher.

Vom 17. bis 24. Juni steht „Balingen International - Das Volkstanzfestival“ mit den Gästen aus Frankreich aus Korollerien ar Vro (Bretagne), „La Maide Malemortine“ (Zentralfrankreich) und den musikalisch begleiteten Stelzenträger aus der Gascogne „Association les Hérons des Lacs““ an.

Am Samstag, 21. Juni, wird das Jubiläum des TSV Stetten gefeiert. Um 15 Uhr beginnt der offizielle Teil, ab 17 Uhr finden die „Highland-Games“ statt, wobei gemischte Teams aus TSV-Sportlern und Menschen mit Behinderung am Start sind.

Am Freitag, 20. Juni, liest Comedian Helge Thun auf der Gartenschau aus seiner sogenannten Gedichterstattung „Radio Reime“ mit Sandra Müller vom Südwestfunk um 18.30 Uhr im Spiegelzelt in Freudenstadt.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der internationalen Rottenburger Orgelkonzerte 2025 findet am Sonntag, 22. Juni, wie üblich um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Moriz, Rottenburg am Neckar statt. Thema ist dann „Aus dem Leben Johann Sebastian Bachs“. An der Orgel spielt Joachim Neugart.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni, verwandelt sich das Industriegebiet am Eichwald in Dornstetten in ein Paradies für Trucker-Fans, Technikbegeisterte und Familien. Das „Fahrer-Feschd“ steht vor der Tür. Mehr als 100 Trucks werden laut Mitteilung des Veranstalters erwartet. Vom modernen Fernverkehrsfahrzeug bis zum nostalgischen Oldtimer.Am Samstag beginnt das Fest ab 14 Uhr, am Sonntag geht es bereits ab 10 Uhr los.

Die Musikkapelle Eutingen lädt für Donnerstag, Freitag und Sonntag, 19., 20. und 22. Juni wieder zu ihrem Kult-Bier-Fest auf den Festplatz Brühl in Eutingen ein.

Seine 25-Jahr-Feier verbindet der Verein Biblischer Rundwanderweg Waldachtal mit dem Erntebittfest, das am Sonntag, 22. Juni, groß gefeiert wird. Um 10 Uhr beginnt das Erntebittfest am Bibelweg beim Schellenberghof Kaufmann in Tumlingen. Mittagessen, Kaffee und Kuchen im Festzelt, Kinder-Spielangebote und Musik bereichern das Jubiläums-Programm.

Zum Ende der Pfingstferien gibt es in Bad Liebenzell eine Premiere. An Fronleichnam, am Donnerstag, 19. Juni, werden dort Rennradler empfangen, die sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen. Gegen 9.40 Uhr werden die Fahrradfahrer beim Rathaus in Bad Liebenzell erwartet.

Am Samstag, 21. Juni, um 16 Uhr feiert das Regionentheater aus dem schwarzen Wald in Bad Teinach-Zavelstein die Premiere von Wickie und die starken Männer auf der Burg Zavelstein.

Das Oldtimertreffen in Gechingen findet am Sonntag, 22. Juni, von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Zimmerei Lutz im Gechinger Herdweg statt.

Am Sonntag, 22. Juni, ist in Calw Blaulichttag, unter der Schirmherrschaft des Kreisfeuerwehrverbands. Los geht es um 10 Uhr mit einem Blaulicht-Gottesdienst in der Fahrzeughalle mit der Psychosozialen Notfallversorgung.

Wolfach wird von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. Juni, wieder täglich zum Start- und Zielpunkt ganzer Motorrad-Kolonnen: Zum 29. Mal steht das Schwarzwald Biker-Weekend im Terminkalender.

Weil der Tageselternverein Kinzigtal wegen der Corona-Krise sein 20-jähriges Bestehen nicht feiern konnte, ist zum 25-Jährigen nun für Donnerstag, 19. Juni, ein großes Familienfest auf dem Klosterplatz geplant. Dabei will der Verein sich und seine Mitglieder vorstellen und über die Kindertagespflege informieren: Um 11 Uhr beginnt das Fest, für 11.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung geplant.

Die Gutacher Dorfsportwoche findet in diesem Jahr von Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. Juni, statt – und lockt bereits zum 49. Mal ins schöne Kinzigtal.

Es ist wieder soweit. In Neuhausen ob Eck startet das Southside Festival 2025. Vom 20. bis zum 22. Juni wird auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck wieder zu Livemusik getanzt und gefeiert. An Fronleichnam, also Donnerstag, 19. Juni, starten bereits die Warm-up-Partys.