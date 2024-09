Beim Bambini-Tag in Berneck geht es rund

1 Mit viel Eifer jagten die Bambini in Berneck dem Ball hinterher. Foto: Blaich

Drei Bambini-Tage finden im Fußballbezirk Nordschwarzwald statt – für den Kreis Calw in Berneck.









„Willkommen beim Fußball“ – so lautete das WFV-weite Motto des ersten Bambini-Spieltags, der traditionell am zweiten oder dritten Wochenende nach Ferienende in den Bezirken stattfindet. Seit Jahren ist die Spvgg Berneck/Zwerenberg Ausrichter dieser Veranstaltung – daran hat sich auch durch die WFV-Reform nichts geändert.