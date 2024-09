180 Veranstaltungen im Kinzigtal: Das plant die VHS in ihrem neuen Programm

Das plant die VHS in ihrem neuen Programm

1 Thomas Lang (von links) stellte mit Andrea Armbruster (Hausach), Svenja Allgaier (Wolfach), Miriam Mayer (Haslach), Erika Sum (Wolfach), Sibylle Lang (Gengenbach) und Deborah Wolff (Hornberg) das neue Halbjahresprogramm vor. Foto: Lupfer

Die Volkshochschule Ortenau stellt ihr neues Kursprogramm vor – erstmals in einem halbjährlichen Magazin. Mit insgesamt mehr als 700 Kursen, davon 100 online, will die VHS ein breiteres Spektrum anbieten.









Link kopiert



Aus drei mach eins: Erstmals bündelt die Volkshochschule Ortenau ihre Kursbücher in einem gemeinsamen Magazin, das zudem nicht mehr das ganze Jahr auf einmal abdeckt, sondern im Halbjahres-Turnus aufgelegt wird. „Damit wollen wir auch das Angebot vergrößern und den Kunden im Kinzigtal ein breiteres Angebot zur Verfügung stellen“, erklärte Thomas Lang, Leiter der VHS-Geschäftsstelle Kinzigtal, am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Semesterprogramms in Wolfach.