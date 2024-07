Das Druckhaus Kaufmann hat am Dienstag beim Amtsgericht Offenburg einen Insolvenzantrag gestellt. Das gab das Lahrer Traditionsunternehmen am Mittwoch bekannt. Der Antragstellung voraus gingen in den vergangenen Monaten intensive Bemühungen, um den Geschäftsbetrieb langfristig aufrecht zu erhalten.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit 2022 hatten die gesamte Branche zusätzlich stark unter Druck gesetzt, die aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung bereits seit Jahren massive Konsolidierungsprozesse erlebt, heißt es in der Pressemitteilung. Die jetzt hinzukommende, anhaltende Konjunkturschwäche mit dem dadurch bedingten weiteren Rückgang von Druckaufträgen in Verbindung mit weiterhin hohen Preisen für Energie, Porto und Papier machten den Insolvenzantrag für Druckhaus Kaufmann unausweichlich.

Die gesamte Druckbranche steht, bedingt durch die voranschreitende Digitalisierung, bereits seit vielen Jahren vor der Herausforderung abnehmender Druckvolumina mit der Folge eines stetig zunehmenden Wettbewerbs, sinkender Margen und eines branchenübergreifenden Konsolidierungsprozesses. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten zusätzlich zu umfassenden Umsatz- und Produktionsrückgängen. Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 setzten dann Preissteigerungen historischen Ausmaßes auf den Energie- und Beschaffungsmärkten die Branche noch weiter unter Druck.

Zurückhaltendes Konsumverhalten

Vor diesem Hintergrund wirkt sich jetzt die seit 2023 ausbleibende konjunkturelle Erholung zusätzlich negativ auf die gesamte Branche aus. Die gleichzeitig hohen Inflationsraten der vergangenen Jahre führen derzeit zu einem zurückhaltenden Konsumverhalten, was Handel und produzierende Unternehmen zu Kostensenkungen zwingt. Als Folge wurden Druckaufträge weiter reduziert oder blieben ganz aus. So hat sich im Vergleich zu 2019 das Druckvolumen insbesondere bei Zeitschriften und Katalogen branchenweit bis heute annähernd halbiert. Dem Zusammenwirken dieser Summe an erheblichen, kurz aufeinander folgenden Herausforderungen konnte sich Druckhaus Kaufmann nicht entziehen, heißt es.

Angesichts der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Situation wurden seit Jahresbeginn verschiedene Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des Geschäftsbetriebs ergriffen. Neben umfassenden Maßnahmen zur Kostensenkung befindet sich das Unternehmen seit März 2024 in Kurzarbeit. Parallel wurde mit einem strategischen Investor ein konkretes Übernahmeangebot verhandelt, das Anfang Juli 2024 aufgrund der negativen konjunkturellen Erwartungen aber zurückgezogen wurde.

Zahlung der Löhne ist vorerst gesichert

In Verbindung mit dem saisonal bedingt umsatzschwachen zweiten Quartal schwanden deshalb zuletzt unter den bestehenden betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Aussichten auf eine langfristige Sicherung des Geschäftsbetriebs. Deshalb stellte das Druckhaus Kaufmann am 9. Juli einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Offenburg.

Dieses hat Rechtsanwalt Thorsten Schleich von der Kanzlei Schleich & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb von Druckhaus Kaufmann werde in vollem Umfang fortgeführt. Die Zahlung der Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien im vorläufigen Insolvenzverfahren durch das Insolvenzgeld sichergestellt.

Mehr als 200 Jahre alt

Das Druckhaus Kaufmann wurde im Jahre 1816 von Ernst Kaufmann in Lahr gegründet und befindet sich seitdem in sechster Generation in Familienhand. Das Unternehmen wurde für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei den Druck&Medien-Awards als bester Magazin- und Katalogdrucker Deutschlands. Mit rund 180 Mitarbeitern gehört das Druckhaus zu den großen Arbeitgebern in Lahr. Mehr als 350 Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien aus mehr als 30 Branchen gehören zu den Kunden.