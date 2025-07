180 Jahre Stadtmusik: Die Zeller Musiker blicken auf eine spannende Geschichte zurück

1 Die Stadtmusik Zell in ihrem Jubiläumsjahr. Foto: Beim Jubiläumsfest an diesem Wochenende wird nicht nur „750 Jahre Stadt Zell“, sondern auch „180 Jahre Stadtmusik“ gefeiert. Ein Blick in die Geschichte des regen Vereins.







In 180 Jahren Vereinsgeschichte kann so einiges geschehen – wie auch ein Blick in die Geschichte der Zeller Stadtmusik zeigt. Und schon auf die Ursprünge kann man mit einem Schmunzeln blicken. Denn: Eigentlich ging man davon aus, dass die Stadtmusik erst 16 Jahr später gegründet worden sei, im Jahr 1861. Der Zeller Ehrenbürger Hans Fräulin war es dann, der im Stadtarchiv die Statuten des Musikvereins Zell entdeckte und erfuhr, dass dieser bereits am 8. August 1845 anerkannt worden war.