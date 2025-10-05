180 Jahre Gesangverein Wollbach: Ein seetüchtiger Wollbacher Chor singt Shantys

Der Gesangverein Wollbach feiert sein 180-jähriges Bestehen gemeinsam mit dem gemischten Chor aus dem sächsischen Reinsberg.
Der Chor aus Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen, in der Nähe von Freiberg und Meißen gelegen, feierte als „Juniorpartner“ immerhin seinen 25. Geburtstag. Beide Chöre haben seit 2010 eine musikalische Verbindung. Diese wurde über den Gönner der Wollbacher Sänger, den in Wollbach wohnhaften Industriellen Manfred Wampfler, initiiert. Leider erlebte Wampfler das Konzert nicht mehr, er verstarb im Alter von 95 Jahren im Juni dieses Jahres und hätte an dem Treffen seine helle Freude gehabt.