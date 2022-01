1 Das Schulgebäude in Nußbach ist verkauft. Nun steht ein Umbau bevor, bei dem 18 Wohneinheiten entstehen sollen. Foto: Dold

Es dauerte lange, aber nun ist das einstige Nußbacher Schulhaus verkauft. Kurz vor Jahresende 2021 wechselte es seinen Besitzer. Aus den ehemaligen Unterrichtsräumen der Bildungseinrichtung sollen laut Baugesuch 18 Wohneinheiten entstehen.















Triberg - Seit dem Sommer 2015 steht das Schulgebäude in Nußbach leer, und seither wurde vom Ortschaftsrat über eine weitere Nutzung diskutiert. Nun ist der letzte Schritt vollzogen, das Gebäude ist verkauft.

Baugesuch schnell eingereicht

Ende Dezember wurde der Kaufvertrag notariell bestätigt. Schon eine Woche später lag dem Gremium ein Baugesuch vor. Dies verkündete Ortsvorsteher Heinz Hettich in der ersten Ortschaftsratssitzung des neuen Jahres.

Beim neuen Eigentümer handele es sich nicht um den ersten Kaufinteressenten, führte Hettich weiter aus. Es gab diverse potenzielle Käufer, die aber letztendlich aus den verschiedensten Gründen zurück traten.

Wohnungen mit je zwei oder drei Zimmern

Nun liegt vom neuen Besitzer ein Bauantrag zur Umnutzung des Gebäudes vor. Aus den ehemaligen Unterrichtsräumen sollen 18 Wohneinheiten entstehen, in Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen aufgeteilt. Auch der Vorplatz wurde mit dem Gebäude veräußert. Dort ist für jede Wohneinheit ein Stellplatz vorgesehen.

Die Pläne lagen dem Gremium zur Einsicht vor. Diesen zufolge ist ein Aufzug vorgesehen. Zudem soll das ganze Dach mit Fotovoltaik-Elementen belegt werden.

Erlös fließt in Rathaus-Sanierung

Hettich wies darauf hin, dass nun bei einer Veranstaltung in der benachbarten Turn- und Festhalle 18 Parkplätze wegfallen. Der Ortsvorsteher erwähnte aber auch, dass es bei der Erbauung der Schule in den Jahren 1964 und 1965 im Dorf nur wenige Parkplätze gab.

Ratsmitglied Lothar Hoch äußerte sich dazu, dass er froh sei, dass diese Angelegenheit nun endlich in trockenen Tüchern sei, wies aber nochmals darauf hin, dass der Erlös dieses Gebäudes voll und ganz in Nußbach verwendet wird. Dies sei eine von vorneherein beschlossene Sache, so Hettich. Das Geld wird für die längst fällige Sanierung des Nußbacher Rathauses eingesetzt.

Baldiger Beginn der Arbeiten erwartet

Wann es denn mit dem Schulumbau losginge, wollte Hoch ebenfalls wissen. Wenn der Bauherr in diesem Tempo weitermache, so Hettich, rechne er mit baldigem Beginn. Letztlich werde es auf das Genehmigungsverfahren ankommen.

Die Ortschaftsräte zeigten sich mit der Planung einvernehmlich einverstanden. Bauherr und Erlös dürften laut Ortsvorsteher aus Datenschutzgründen nicht öffentlich genannt werden.