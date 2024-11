18 Treffer in dieser Saison

1 Jula Ill spielt für die SGM Stetten/Hechingen und ist auch in dieser Spielzeit sehr torgefährlich. Foto: Andreas Wagner

Jula Ill ist die Torjägerin bei der SGM Stetten/Hechingen. Mit unserer Redaktion spricht die Angreiferin über ihre Bilanz, die Saison und vieles mehr.









Jula Ill weiß wo das Tor steht, dies zeigt sich auch in dieser Saison wieder. Die Angreiferin der SGM Stetten/Hechingen führt die Torschützenliste in der Regionenliga 4 momentan an. Bereits 18 Tore stehen für sie zu Buche.