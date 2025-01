18 Stunden am Tag geöffnet: Neuer Mini-Supermarkt eröffnet in Sulz

Neuer Mini-Supermarkt eröffnet in Sulz

18 Stunden am Tag geöffnet

1 Daniel Barth und Patricia Geiß stehen vor dem Ankündigungsplakat für ihr Super Märktle in Sulz. Foto: Jansen

In Sulz am Eck wird es ab Mitte Februar einen kleinen Selbstbedienungs-Supermarkt geben – bei dem selbst an Feiertagen noch ein kleiner Einkauf möglich ist. Wir haben mit den zukünftigen Betreibern gesprochen, wie das Konzept funktioniert, welche Waren sie anbieten und wie sie auf Sulz gekommen sind.









Am Abend oder gar am Sonntag noch schnell ein oder zwei Dinge einkaufen, die noch dringend benötigt werden – das wird schwierig. Nach Feierabend noch schnell die Frühstücksflocken für morgen besorgen? Wenn der Tag lang genug war, hat der Supermarkt vielleicht zu. Für die Sulzer bedeutet das ohnehin: Ab ins Auto, denn der nächste Supermarkt ist erst in Wildberg. Das soll sich nun ändern.