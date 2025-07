Festivals, Jubiläumsfeiern und Kinderfeste: Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Über das lange Wochenende war für Groß und Klein viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Bunte Wimpel flatterten beim Fest des Roten Kreuzes in Schönwald in der Luft. Sue hörten zu der Wette. Die Frage war, ob der Ortsverein die Aufgabe erfüllen konnte.

Der erste Sponsorenlauf für Educare in Tuningen gerät zum vollen Erfolg mit großer Beteiligung.

Seit 50 Jahren besteht die Luftrettungstation in VS. Zum Jubiläumstag präsentierten sich Rettungsdienste der Bevölkerung. Der Andrang war riesig.

Das 50-Jährige des Oberbaldinger Musikvereins (MV) am Wochenende war gut besucht. Auch die jungen MV-Semester wuselten zum Anlass hin und her und bedienten unter anderem.

Die 19. Ausgabe des Villinger Stadtlaufs durchbrach am Sonntag alle Rekorde. Die 2,4 Kilometer lange Strecke ist bei einer Beteiligung von rund 2800 gemeldeten und 2738 tatsächlich registrierten Läufern an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen.

Auf dem Oberndorfer Schuhmarktplatz war am Freitagabend nicht nur musikalisch einiges geboten.

Das Neckar- und Kinderfest des Musikvereins Sulz lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Dabei hätte ein Umstand den gelungenen Start beinahe gefährdet.

Am Samstag trat die Musikschule Schramberg zum ersten Mal mit dem Kindermusical "der kleine Tag" auf. Begeisterte Zuschauer in der voll besetzten Aula des Gymnasiums machten für die jungen Schauspieler die Premiere zu einem großen Tag.

Zehn befreundete Musikvereine zwischen Oberwolfach und Tennenbronn zogen am Wochenende mit klingendem Spiel durch die Hauptstraße zum 125-jährigen Jubiläum des Musikvereins Lauterbach.

Die Erzinger Bürger haben 800 Jahre Erzingen, 50 Jahre Stadt Balingen und 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Erzingen gefeiert.

Es war ein gigantisches Stadtfest zum 50. Geburtstag von Albstadt, das vier Tage lang Zigtausende zusammengebracht hat.

Das Irma West Kinderfest hat am Wochenende nicht nur die Hechinger zusammengebracht: Das Publikum ist beispielsweise beim Lampionumzug und der Festhandlung aus der ganzen Region ins Stadtzentrum gekommen.

Das Nabada in Hörschwang lockte auch in diesem Jahr, trotz Niedrigwasser, zahlreiche Gäste aus nah und fern zum „Fischerstechen“ der Vereine.

Der Schützenverein Mühlen hat viele Bauphasen seit den letzten 100 Jahren hinter sich. Auch eine doppelte Gründung steht in der Vereinsgeschichte.

Der Musikverein Frohsinn Baisingen feierte sein 100-jähriges Bestehen. Es gab einen Konzertabend mit viel Herz und Hörnerklang.

Drei Tage voller Fußball, guter Laune und echter Dorfgemeinschaft: Das 43. Dorfturnier des SV Huzenbach war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher kamen auf den Sportplatz in Baiersbronn, feuerten die Mannschaften an und genossen das abwechslungsreiche Programm rund um das Turnier.

Drei Tage lang feierte Alpirsbacher Klosterbräu über das Wochenende mit vielen Besuchern das Hopfenfest. Schon zum Auftakt herrschte ausgelassene Stimmung.

Auf dem Spielplan der Kulturwerkstatt Simmersfeld steht alle zwei Jahre eine Eigenproduktion. Aufhänger für das Theaterstück ist diesmal der Bauernkrieg im Jahr 1525. Am Wochenende wurde es erstmals aufgeführt.

Große Kämpfer, zarte Zithern, wuchtige Walküren und starke Sportler – Kleb und Krautbühlpark Nagold verwandelten sich am Wochenende in eine stimmungsvolle Keltenwelt.

Das Stadtfest und das Fest der Kulturen haben am Wochenende tausende Besucher in die Lahrer Innenstadt gelockt. Das Treiben in der Innenstadt zeigte eindruckvoll, wie bunt und vielfältig die Kulturen in Lahr sind.

Wenige Bands standen nach über 60 Jahren noch aktiv beim Stimmen-Festival in Lörrach auf der Bühne – die Beach Boys gehörten dazu.

Das Wetter hat beim Rettichfest in Schopfheim ein Wörtchen mitgeredet. Die Besucher kamen nach einem Regenschauer aber zurück.

BAP spielte am Samstagabend ein spektakuläres Konzert auf dem Lörracher Marktplatz. Band und Zuschauer genossen den dreieinhalbstündigen „Stimmen“-Auftritt gleichermaßen.

Das Sektfestival der Markgräfler Winzer war auch bei der 25. Auflage eine stilvolle und bestens organisierte Sommerparty mit mitreißender Musik.

Drei große Feste an einem Wochenende – ein Ereignis, das die Zeller in ihrem Stadtkern wohl selten erlebt haben. Die Stadt blickte auf ihr 750-jähriges Bestehen zurück und auch die Stadtmusik feierte ihr 180-Jahr-Gründungsjubiläum. Am Sonntag waren die Zeller Gastgeber dann für das Biosphärenfest mit einem Spezialitätenmarkt in der Schönauerstraße. Zahlreiche Vereine und Gastronomen lockten viele Besucher aus dem gesamten Wiesental auf die Festmeile rund um den Sparkassen- und Rathausplatz.

Die Feuerwehr Wollbach feiert drei Tage lang ihren 100. Geburtstag. Der Festakt am Samstag füllte die Halle mit rund 200 geladenen Gästen von Vereinen, Feuerwehren, Politik und Verwaltung.

Die Fasnachtsgruppe Dängeligeister haben ihr 66-Jähriges mit einer Sause im Freibad in Grenzach-Wyhlen gefeiert. 1500 Geburtstagsgäste waren dabei.