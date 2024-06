Die katholische Kirchengemeinde trauert um eine prägende Persönlichkeit in der südlichen Ortenau und Träger der Lahrer Bürgermedaille: Wie Dekan Johannes Mette mitteilt, ist Paul Schäufele am Sonntag im Alter von 96 Jahren gestorben.

Schäufele wurde 1928 in Karlsruhe geboren. Im Jahr 1944 wurde er zum Flakdienst in die Wehrmacht eingezogen und geriet nach Kriegsende in Gefangenschaft in Marseille. Er beendete die Schule 1948 mit dem Abitur in Karlsruhe und nahm das Theologiestudium in Freiburg auf. Am 30. Mai 1954 empfing er die Priesterweihe. Die Vikarsjahre führten ihn nach Oberwinden und nach Offenburg. Ab 1962 war er Pfarrer in Tennenbronn bei Schramberg.

Leidenschaftlicher Seelsorger für Bedürftige

1974 übernahm er die Pfarrei St. Peter und Paul in Lahr. Von 1984 bis 1994 war er auch Pfarrer in Sulz, St. Peter und Paul, ab 1992 auch für St. Maria. Achtzehn Jahre lang war er Dekan des Dekanats Lahr und Polizeipfarrer der Bereitschaftspolizei in Lahr. Seine besondere Sorge, heißt es im Nachruf des jetzigen Dekans, galt sozial schwachen und notleidenden Menschen. Er war zeitlebens leidenschaftlicher Seelsorger für Bedürftige und Angeschlagene. Sehr aktiv war er hier auch auf verbandlicher Ebene: als Gründungsmitglied der Nachbarschaftshilfe Lahr und des Café Löffel und als jahrelanger Vorsitzender der Sozialstation St. Vinzenz, des Caritasverbands Lahr-Ettenheim, der Altenhilfe der Erzdiözese Freiburg und der Arbeitsgemeinschaft der Altenhilfe katholischer Einrichtungen des Ortenaukreises. Auch die Gründung der NAL Lahr 1984 fiel in diese Zeit. Sein Engagement für Drogenabhängige und Suchtkranke führte ihn auch an Grenzen.

Heilige Messe ist für den 28. Juni angesetzt

Legendär, so Mette, war sein technisches Geschick, sodass er gern als „Praktiker des christlichen Glaubens“ bezeichnet wurde. Die Stadt Lahr zeichnete ihn mit der Bürgermedaille aus. Seinen Ruhestand verbrachte er ab 1998 in Lahr und ab 2003 als Hausgeistlicher auf dem Abtsberg in Gengenbach. Die letzten Jahre lebte er im Domizil Kursana in Friesenheim, wo er am Sonntagmorgen friedlich entschlafen ist, berichtet Mette in seinem Nachruf. An Fronleichnam feierte er noch sein 70-jähriges Priesterjubiläum.

Das Requiem für Pfarrer Paul Schäufele ist am Freitag, 28. Juni, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schuttern. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Schramberg-Tennenbronn im engsten Kreis seiner Angehörigen.