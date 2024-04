Geflüchtet aus Syrien – nun in den Gemeinderat?

1 Jad Anter steht vor dem Hechinger Rathaus. Dort tagt regelmäßig der Gemeinderat im Ratssaal. In der kommenden Legislaturperiode möchte der 18-Jährige mit dabei sein. Foto: Benjamin Roth

In einer Serie stellen wir die jüngsten Kandidaten vor, die sich bei der Kommunalwahl um einen Sitz im Gemeinderat bewerben. Heute den 18-jährigen Jad Anter, der im Alter von acht Jahren mit seiner Familie von Syrien nach Deutschland flüchtete.









Das politische Engagement ist in der Familie Antar aus Hechingen seit jeher groß. Jad Anters Vater hat in Syrien, dem Herkunftsland der Familie, die bereits seit über zehn Jahren in Hechingen lebt, für die Demokratie protestiert – unter dem Diktatur-Regime von Machthaber Assad ein hoffnungsloses Unterfangen. 2013 folgte daher die Flucht nach Deutschland.