Trumpf Laser in Schramberg 4000 Gäste beim Familienfest zum Firmenjubiläum

Unter dem Motto „Mission Future“ feierte Trumpf Laser in Schramberg am Samstag den 100. Geburtstag des Hochtechnologieunternehmens. Zu diesem Anlass hat der Standort Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ihre Angehörigen eingeladen. Rund 4000 Gäste nahmen die Einladung an.