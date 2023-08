1 Start für eine Kälber-Aufzucht auf dem Waldacher Hof: Simone Renz (links) mit ihren Eltern Heinz Otto und Ruth Renz in Oberwaldach. Foto: Walter Maier

Simone Renz aus Oberwaldach absolviert eine Ausbildung zur Landwirtin auf verschiedenen Bioland-Höfen. Die Zahl der Azubis in der Landwirtschaft steigt. Rund ein Drittel sind junge Frauen.









Heinz Otto und Ruth Renz und ihre Tochter Simone gewähren am Samstag Einblicke in ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Oberwaldach. „Wir wollen Landwirtschaft erlebbar machen. Deshalb haben wir offene Türen und offene Ställe“, sagt die Familie Renz. Sie betreiben eine Nebenerwerbs-Landwirtschaft mit verschiedenen Standbeinen. Sie bewirtschaften 34 Hektar. Davon sind zehn Hektar Ackerland und von den 23 Hektar Grünland sind 7,5 Hektar Weide.