Gegen Sulzbachtal war das Team des TCO noch nicht auf dem erhofften Niveau. Die Niederlage fiel mit 1:8 deftig aus. Der einzige Matchpunkt gelang Bastian Bross.

OBERWEIER. Regionalliga: TC BW Oberweier - TZ DJK Sulzbachtal 1:8. „Das war ein ernüchternder Start für uns. Sulzbachtal hat verdient gewonnen, während wir noch nicht unser bestes Niveau abgerufen haben.“ Die Zusammenfassung von Oberweiers Cheftrainer Oliver Killeweit klang am Sonntagabend nach der klaren Heimniederlage zum Saisonauftakt in der Regionalliga spürbar enttäuscht.

Im Gegensatz zum Vorjahr trat der Gast in der Kaderbreite auf drei Positionen stärker besetzt an. Es bleibt festzuhalten, dass die Gastgeber nicht völlig chancenlos waren. Doch das 1:5 nach den Einzeln bedeutete bereits eine Vorentscheidung.

Dabei holte Bastian Bross den einzigen Matchpunkt des Tages, wobei er gegen Felix Einig zweimal in den Tiebreak musste. „Er musste am Samstag im Finale der Ringsheimer Kahlenberg Open aufgeben und war nicht ganz fit. Aber er hat sein Spiel über den Kampf entschieden“, befand Killeweit.

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Andere Oberweierer Akteure waren bei erneut hochsommerlichen Temperaturen auf dem heimischen Sandplatz chancenlos, beispielsweise Paul Wörner oder der Franzose Mathias Bourge. Dagegen boten sich Etienne Donnet (Frankreich) und Marcel Volz mehr Chancen, ehe auch sie die Niederlage ereilte. „In diesen beiden Einzeln war gut und gerne ein Sieg drin. Marcel hatte nach verlorenem ersten Satz ein 5:4 im zweiten Satz auf seiner Seite, hat dann aber nicht mehr nachgelegt. Etienne lag im ersten Satz 5:4 mit Break vor und schlug zum Satzgewinn auf. Dann verlor er aber vier Spiele in Folge und Satz eins. Die DJK stellte heute die homogenere, in sich geschlossenere Mannschaft, während wir noch nicht da waren, wo wir hin wollten“, skizzierte Killeweit.

In den Doppeln lagen die Vorteile per se auf Gästeseite. „Sulzbachtal stellt zwei eingespielte Paarungen. Selbst bei einem möglichen 3:3-Zwischenstand wäre es daher auf jeden Fall schwierig für uns geworden. Aber auch hier zeigte sich wieder: Donnet/Bourge lagen vorne, haben diesen Vorteil aber nicht konstant auf den Platz und in Richtung Sieg transportiert. Unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage, die ein wenig zu hoch ausfiel“, fasste Oberweiers Cheftrainer zusammen.

Damit lastet auf der Mannschaft angesichts der beiden schwierigen Kontrahenten Bergen-Enkheim und Bad Ems beim ersten Saison-Doppelstart kommendes Wochenende bereits deutlicher Druck. „Im Extremfall die ersten drei Spiele zu verlieren, sollte man sich angesichts der Qualität des Feldes besser nicht erlauben. Sonst wird es bei insgesamt sieben Spielen merklich schwer“, merkte Killeweit entsprechend an.

Ergebnisse: Donnet - Vankan 5:7, 4:6; Bourgue - Ruland 2:6, 1:6; Mail - Schifris 4:6, 2:6; Volz - Voisin 3:6, 5:7; Bross - Einig 7:6, 7:6; Wörner - Al-Amin 2:6, 2:6; Donnet/Bourge - Vankan/van Herck 4:6, 4:6; Mail/Volz - Ruland/Al-Amin 4:6, 4:6; Wörner/Gogonea - Schifris/Voisin 4:6, 3:6.

KARLSRUHE. Badenliga, Damen: TSG Durlach/Untergrombach - TC BW Oberweier 8:1. Bei der Rückkehr in die Badenliga gab es für die Damen des TC BW Oberweier am Sonntag in Karlsruhe eine hohen Niederlage und kaum Chancen auf Matchpunkte. Die Ortenauerinnen verloren bei der TSG Durlach/Untergrombach mit 1:8.

Dass gerade auf den beiden vorderen Positionen in der höheren Liga Siege zur Herausforderung werden könnten, hatte Gäste-Cheftrainer Oliver Killeweit bereits im Vorfeld der Spielzeit realistisch vermutet. Zu holen war am Ende für die Oberweierer Spitzenspielerinnen wenig. Die Tschechin Magdalena Smekalova kratzte an einem Satzgewinn, was beim 5:7 in Durchgang zwei knapp nicht gelang. Brigitte Manceau ließ immerhin Kontrahentin Lilly Lücke in zwei Durchgängen hinter sich. Die restlichen Spielerinnen mussten allerdings den TSG-Gegnerinnen zum Sieg gratulieren.

In den Doppeln sah es ähnlich aus, wobei Carolin Krauß und Katia Viera Erbach einem weiteren Matchpunkt äußerst nahe kamen. Nach klar verlorenem ersten Durchgang glich das zweite Oberweierer Doppel nach Sätzen aus. Der entscheidende Match-Tiebreak verlief bis zum Zwischenstand von 9:9 weitgehend ausgeglichen, ehe die Gastgeberinnen die beiden entscheidenden Punkte zum 11:9 nachlegten. Die Oberweierer Nachwuchsspielerinnen Liana Kolesnikow und Alyssa Kobus bestritten Doppel drei, wo sie trotz einer Zweisatz-Niederlage eine annehmbare Leistung zeigten.

Der erste Heimspieltag der Saison bringt aus Oberweierer Sicht am kommenden Wochenende das Duell gegen den Heidelberger TC II mit sich. Am Wochenende darauf steht dann der erste Doppelspieltag an.

Ergebnisse: C. Victoria Markus - Smekalova 6:2, 7:5; Neulingerv - Volkov 6:2, 6:1; Schäfer - Deppner 6:4, 6:4; C. Veronica Markus - Krauß 6:2, 6:0; Lücke - Manceau 4:6, 3:6; Stemmer - Kolesnikow 6:1, 6:2; C. Victoria Markus/Neulinger - Volkov/Deppner 6:1, 6:3; Schäfer/C. Veronica Markus - Krauß/Viera Erbach 6:1, 4:6, 11:9; Lücke/Stemmer - Kolesnikow/Kobus 6:4, 6:3.