Am langen Osterwochenende war in der Region wieder einiges los. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen.

In der Region war auch über Ostern einiges los - von Kirmes über Konzerte bis hin zu Partys.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Jede Menge bunte Ostereier und Schoko-Leckereien verteilten der Osterhase und Kucky im Kurpark in Schönwald.

Zahlreiche Familien mit Kindern feierten beim Familiengottesdienst der Seelsorgeeinheit Villingen in der St.-Konradskirche am Karsamstagabend die Osternachtsfeier. Diakon Markus Kreutz entzündete am Osterfeuer die Osterkerze.

„Volles Haus“ hieß es beim Osterkonzert der Stadtmusik Hüfingen am Ostersonntagabend in der Festhalle. Mit rund 400 Zuhörern war die Halle ausverkauft.

Ein hochkarätiges Konzert erlebte das Publikum am Karfreitag in der Trossinger Martin-Luther-Kirche.

Zum vergangenen Osterwochenende hatte die Oberndorfer Musik Initiative zum „Easter Cross Festival“ in die Oberndorfer Neckarhalle geladen. Wer keine Lust auf besinnliche Ostertage hatte, konnte sich an zwei Tagen insgesamt 14 Bands aus den Musikrichtungen Metal, Punk und Hardcore anhören.

Die vielfältigen Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil-Flözlingen über die Feiertage waren sehr gut gesucht.

In der Seelsorgeeinheit Schramberg-Lauterbach begann der österliche Jubel mit der Feier der Osternacht. Dekan Rüdiger Kocholl segnete auf dem Kirchplatz von St. Maria das Osterfeuer und die Osterkerzen und zog mit den Ministranten in das dunkle Kirchenschiff ein.

Nicht zum ersten Mal hat Wolfgang Brandner im Stauffenbergschloss Lautlingen für die Menschenrechte gespielt – und, so hoffen seine Fans, die sich dort ein Stelldichein gaben, auch nicht zum letzten Mal.

Das große Orchester mit Dirigent Walter Hauser sorgte für beste Stimmung beim traditionellen Frühlingskonzert in der Harthauser Festhalle. Beim legendären Abba-Song „Money, Money, Money“ flogen sogar Dollarscheine von der Bühne ins Publikum.

Ein „Schnapszahl“-Jubiläum hat die Truchtelfinger Mostrunde gefeiert: Zum 44. Mal testeten und bewerteten Mostkenner und jene, die es werden wollen, Truchtelfinger Most.

Der traditionelle Ostermarkt lockte am Ostermontag Besucher aus der ganzen Region und darüber hinaus nach Neubulach.

Mit einer bewegenden Veranstaltung in der Nagolder Stadtkirche wurde die Auferstehungsfeier am Ostersonntag eingeleitet.

Der idyllische Kurpark in Bad Wildbad bot am Samstag wie schon in den vergangenen beiden Jahren die perfekte Kulisse für die Osterrallye.

Mit einem Ostermarsch, der vom Bahnhof in den Alpirsbacher Kurgarten führte, und einer Kundgebung haben gut 160 Demonstranten am Karsamstag ein Zeichen gegen die aktuelle Aufrüstungspolitik und die weltweiten Kriege gesetzt.

Die Osterkirmes lud auch dieses Jahr wieder mit vielen Fahrgeschäften auf den Empfinger Festplatz ein. Dort gab es auch einen Markt sowie ein US-Car-Treffen.

Der Musikverein Obertalheim (MVO) hatte für Sonntag wieder zu seinem traditionellen Osterkonzert eingeladen.

Beim Osterhasenlauf der Narrenzunft Eutingen überraschten am Sonntagmorgen insgesamt 18 Osterhasen die zahlreichen Besucher mit kleinen Geschenken.

Trotz der aktuellen Baustellentätigkeit ging der traditionelle Ostermontagsmarkt in Dornstetten ohne spürbare Einschränkungen über die Bühne. Neben den Ständen von rund 80 Händlern luden auch die Geschäfte zum Bummeln ein.

Auch in diesem Jahr verwandelte sich die Festhalle in Schuttertal am Ostersonntag in einen angesagten Hotspot für gut gelaunte Gäste. Die beliebte Oster-Bunny-Party der Feuerwehrabteilung Schuttertal lockte vor allem junge Leute in Scharen an.

Es herrschte eine österliche Stimmung auf dem Ostermarkt der Landfrauen. Eine Vielzahl kreativer Handarbeiten bot beste Gelegenheit, Ostergeschenke zu erwerben. Vor allem viele auswärtige Besuchern kamen in Haslach vorbei, um zu schauen und zu genießen.

Das Angebot im Friedrich-Maurer-Park ist in Lahr ein beliebter Klassiker am Ostermontag. Neu war in diesem Jahr eine ähnliche Aktion bereits am Sonntag im römischen Streifenhaus im Bürgerpark.