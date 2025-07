In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Wochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region zu erleben: Sommerfeste, Turniere, Konzerte, Ausstellungen und Festivals - an diesem Wochenende ist für jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Lesen Sie auch

Die Musikschule Blumberg präsentiert beim Klingenden Tag am 19. Juli in der Scheffelschule ihr komplettes musikpädagogisches Angebot.

Die Waldkulturscheune nahe Pfaffenweiler wird 25 Jahre alt.Gefeiert wird das Jubiläum am 19. und 20. Juli. Am Samstag wird laut der Vereinsvorsitzenden Friederike Bauer „etwas völlig Neues“ stattfinden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die WerkboxVS bieten intelligente Codierung von Fahrrädern an. Die Codierungsnummer kann anschließend für die Registrierung im Fahrradpass verwendet werden. Mit dem Code kann die Polizei aufgefundene Fahrräder eindeutig dem Besitzer zuordnen. Die ADFC-Kreisgruppe bietet die Codierung am Samstag, 19. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Oberen Straße in Villingen an.

Der 18. Villinger Stadtlauf startet am Sonntag, 20. Juli. Unter dem Motto „laufend helfen“ erwartet der Caritasverband-sbk bis zu 3000 Teilnehmer. Der Stadtlauf beginnt um 13 Uhr am Benediktinerring an der Volksbank und endet gegen 15.30 Uhr. Für die Betreuung der Zuschauer ist bestens gesorgt. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Bewirtung und der Musik zahlreicher regionaler Musikgruppen sorgt für echte Volksfeststimmung.

Am Samstag, 19. Juli, steigt im Vöhrenbacher Freibad eine große Party mit Livemusik. Das ist geboten.

Der Festplatz am Walkebuck lockt im Sommer zahlreiche Besucher an den Rand der Villinger Südstadt. Das Fest der Rietvögel findet am 19. und 20. Juli.

Einen Bogen von den 1980ern bis in die 2000er-Jahre spannt die neue Ausstellung der Sammlung Grässlin in St. Georgen unter dem Titel „Im Land der Motive brennt kein Licht mehr“. Am 20. Juli gibt es jeweils um 10 und um 14 Uhr kostenfreie Rundgänge mit Erläuterungen.

Das „Sportwochenende“ des FV Tennenbronn findet vom Freitag, 18. Juli bis Sonntag, 20. Juli, auf dem Sportplatz statt. Ein „Elfmetercup mit Spaßgarantie“ steht am Freitag, 18. Juli, von 18 Uhr an auf dem Programm.

Von Donnerstag, 17. Juli, bis Samstag 19. Juli, spielen sechs Teams auf dem Platz des frischgebackenen Bezirkspokalsiegers um den begehrten Heimbachpokal in Winzeln. Es spielen die Spielgemeinschaft Fluorn/Winzeln I, SV Waldmössingen, Spvgg Schiltach, SV Winzeln, Spielgemeinschaft Aichhalden/Rötenberg und SC Kaltbrunn. Der Sonntag, 20. Juli, gehört dem Fußballnachwuchs.

Mit einem Festival in einem Festzelt am alten Hallenbad feiert der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach von Samstag, 19. Juli, bis Montag, 21. Juli, sein 125-jähriges Bestehen. Einlass ist ab 18 Uhr.

Dieses Jahr – zum 200. Geburtstag von Johann Strauss – steht bei den Opernfestspielen im Schloss in Glatt „Die Fledermaus“ auf dem Spielplan.

Am Sonntag, 20. Juli, lädt die Chorgemeinschaft Frohsinn unter der Leitung von Claudia Habermann zu einem besonderen Konzerterlebnis in die alte St. Laurentiuskirche in Schramberg ein.

Am 18. Juli findet auf dem Trainingsgelände der Rottweiler Hundefreunde ein Physiowalk statt. Dabei geht es um Krafttraining, Koordination und Auslastung für den Hund.

Das 79. Irma-West -Kinder- und Heimatfest steht vor der Tür. Von Freitag bis Montag, 18. bis 21. Juli, herrscht wieder Ausnahmezustand in Hechingen.

Einen „Vereinsklassiker“ zu neuem Leben erweckt der Burladinger Kulturverein am Samstag, 19. Juli: „Summer in the City“ hält wieder Einzug auf dem Marktplatz und zwar von 14 bis voraussichtlich 23 Uhr.

Thorsten Rusch feiert am 19. Juli sein 20-jähriges Bestehen als Wirt in der Alten Brauerei in Hechingen. Daher hat Rusch für diesen Tag ein ganz besonderes Event geplant.

Die Fahrt auf der Lauchert in Burladingen-Hörschwag mit selbst gebauten und fantasievollen Wasserfahrzeugen, die von einer Jury bewertet wird. Das Rahmenprogramm mit dem „Lauchert nabada“ beginnt um 11 Uhr.

Albstadt wird 50. Unumstrittener Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das dritte Juliwochenende, das bereits am Donnerstag, 17. Juli, beginnt und am Abend des Sonntags, 20. Juli, endet. Die Ebinger Innenstadt wird flächendeckend bespielt und ist dafür mit 80 Ständen, 31 Zelten, 29 Hütten, fünf Schankwagen und drei Bühnen möbliert.

Die Sportfreunde Starzeln bestehen seit 40 Jahren und feiern das mit einem großen Fest. Das große Jubiläumsfest am 20. Juli auf dem Dorfplatz beginnt um 11.30 Uhr und bietet ein buntes Programm.

Das traditionelle Sommerfest des Musikvereins Harthausen geht in diesem Jahr übrigens am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Juli, über die Bühne.

In der Balinger Stadtkirche wird in Form einer Ausstellung auf das Thema Altkleiderspende aufmerksam gemacht. Bis 20. Juli haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung im Chorraum der Kirche anzuschauen.

Der Modelleisenbahnclub Balingen richtet das 29. Dampfmodellbautreffen am Wochenende, 19. und 20. Juli, aus.

Wie geplant feiert Dotternhausen die Einweihung des neuen Bauhofgebäudes in der Schömberger Straße am 20. Juli. Um 10.30 Uhr findet eine Feierstunde statt. Ab 12 Uhr hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich die neuen Räume anzuschauen.

Auf der Gartenschau im "Tal X" wird die Köhlerei in den Fokus gerückt. Die Themenwoche wird am Samstag, 19. Juli, ab 18.30 Uhr im Spiegelzelt auf dem Freudenstädter Marktplatz mit Ansprachen und Grußworten unter anderem vom Präsident des Europäischen Köhlerverbandes eröffnet.

Aaron Triebler präsentiert in einem virtuosen Programm am Sonntag, 20. Juli, um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Moriz in Rottenburg Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Alfred Hollins, Louis Vierne und Marcel Dupré.

Die Neue Studiobühne Baiersbronn führt ihr Stück „Wie der Holländermichel geboren wurde“ im Märchenpark auf. Beginn ist am Freitag, 18. Juli, und Samstag, 19. Juli um um 20.30 Uhr, am Sonntag, 20. Juli, bereits um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor.

Die Ausstellung unter dem Titel „Sascha Hommer: Das kalte Herz als Graphic Novel“ ist von Mittwoch, 18. Juni, bis Sonntag, 20. Juli, in Hauffs Märchenmuseum in Baiersbronn zu sehen.

In Schömberg wird zur After Work Party am Freitag, 18. Juli, von 18 bis 22 Uhr am Aussichtsturm Himmelsglück eingeladen.

Am Samstag, 19. Juli, gibt es eine Waldexkursion mit Heidelbeerpflücken auf dem Heidelbeerweg in Enzklösterle.

Die Burgschule Haiterbach besteht seit 60 Jahren. Dieser Geburtstag wird an der Bildungsstätte mit einem großen, öffentlichen Schulfest am Samstag, 19. Juli, von 10 bis 14 Uhr gefeiert.

Matthias Schriefl tritt beim Musiksommer mit der Bigband der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst – am Samstag, 19. Juli, ab 20 Uhr im Schlossgarten in Altensteig auf.

Trotz Großbaustelle Kleb, steigt in Nagold am 19. und 20. Juli das Keltenfest. Die schlechte Nachricht: Es gibt Einschränkungen. Auf jeden Fall gibt es auch die Schwäbischen Highlandgames.

Am Wochenende des 19. und 20. Juli lädt der VfB Effringen alle Besucher zum 22. Fleckenfest rund um das Effringer Schulhaus ein. Dieses Jahr findet das Fest erstmals als Open-Air-Event statt.

„Unser Sommernachtstraum“: Gemeinsam sommerlich geträumt wird am Samstag, 19. Juli, ab 20 Uhr beim Konzert der Musikschule in der Schlossanlage Wildberg.

In Calw eröffnet am Samstag, 19. Juli, die neue "Action"-Filliale.

Der Mötzinger Schützenverein begeht im Teuchelwald sein 100-jähriges Bestehen. Das Programm startet am Samstag, 19. Juli, um 14 Uhr mit dem Dorfpokalschießen. Ab 20 Uhr tritt Alleinunterhalter Ralf auf. Am Sonntag, 20. Juli, geht es um 10 Uhr mit verschiedenen Programmpunkten weiter.

Die Oldtimerfreunde Bad Liebenzell laden am 20. Juli zum zweiten Mal zum Oldtimertreffen rund um den Aussichtsturm Himmelsglück in Schömberg ein.

Ein halbes Jahr lang haben sie den „Sod-Karle“ in Seelbach in ihr „Marktstübli“ verwandelt. Am Samstag, 19. Juli legen Sandra Naundorf und Daniel Adler endlich los.

Abwechslungsreiche Musik, gute Stimmung und leckeres Essen in geselliger Runde: Das verspricht die Stadtverwaltung für das Lahrer Stadtfest und das Fest der Kulturen. Oberbürgermeister Markus Ibert eröffnet das Fest am Samstag, 19. Juli, um 16 Uhr am Marktplatz.