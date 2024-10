In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Verkaufsoffene Sonntage, zahlreiche Feuerwehrübungen, gut besuchte Herbstfeste und lustige Comedy-Abende: Am Wochenende war in der Region viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kirbelaufen mit Wetterglück und großzügige Einwohner bei der gezielten Klingelpartie quer durch den Ort – so erleben die Kinder in Herzogenweiler Brauchtum von klein auf.

Für einige Feuerwehrleute aus Schwenningen war es ein sehr emotionaler Moment, als sie am Samstag an ihre ehemalige Heimat, der Alten Feuerwache, zurückkehrten, um ihre Hauptübung durchzuführen.

Vier Tage Vergnügen über das Kilbig-Wochenende: Das Kellerfest des Fördervereins der Wolterdinger Feuerwehr hat zu Recht einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Ortsteils. Denn das Gewölbe hat auch nach der 45. Auflage nichts an Anziehungskraft verloren.

Goldener Oktober für den verkaufsoffenen Sonntag des Furtwanger Einzelhandels: Ganz besonders das Kunschtstückle mit 15 Künstlern auf dem Marktplatz profitierte von dem guten Wetter. Und auch die Händler hatten sich einiges einfallen lassen.

Schon beim bayrischen Bierabend zum Auftakt herrschte tolle Stimmung beim Herbstfest in Fützen. Auch am Sonntag platzte die Halle beim Schlachtfestessen aus allen Nähten. Über diesen Erfolg freut sich der Musikverein.

Wie schön die Bräunlinger Kilbig als Herbstfest der Baar ist und alle in ihren Bann zieht, das konnten über das Wochenende etliche tausend Besucher erneut feststellen, miterleben und sich darüber freuen.

Leckeres beim Kilwi-Kaffee und am Stand des Skivereins Rohrhardsberg, Schnäppchen in den Geschäften, musikalische Unterhaltung beim „Rum isch rum“ und bestes Herbstwetter – dieser Vierklang lockte am Sonntag viele Besucher nach Schonach.

Nicht nur die Schnäppchenjäger kamen auf ihre Kosten beim verkaufsoffenen Sonntag in der Schramberger Innenstadt.

Mehr als 40 Aussteller und zahlreiche Zuschauer aus nah und fern verwandelten am Sonntag Schiltach im Bereich der Altstadt zum 27. Schiltacher Bauernmarkt in ein pulsierendes Marktstädtchen.

Der diesjährige, bereits dritte Spendenlauf zugunsten der Rehaklinik Katharinenhöhe in Schramberg toppte alle Marken der beiden Vorjahre.

Der 11. Rottweiler Volksbanklauf verzeichnet mit 812 Teilnehmern einen neuen Rekord. Allein die Schulen stellen 66 Staffeln. Kleine und große Läufer geben am Sonntag alles für den Sieg.

Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie waren beim verkaufsoffenen Sonntag in Rottweil sehr gut besucht.

Gute Laune und viel Spaß hatten die Besucher bei sonnigem Oktoberwetter auf dem Sulzer Marktplatz, wo ein Museum mit echten Ausstellungsstücken zu Gast war.

Der Radiosender SWR3 sorgte mit der Aktion „SWR3 Elch-Alarm“ vorübergehend für skandinavische Verhältnisse auf dem Balinger Marktplatz. Gut 800 kleine Elche sorgen allseits für strahlende Gesichter.

Hillu Stoll und ihr Herzdröpfle Franz haben als „Hillu’s Herzdropfa“ am Freitag in der Hechinger Stadthalle für einen heiteren Abend gesorgt. Lachsalven löste das Jubiläumsprogramm des schwäbischen Comedy-Duos beim Publikum in der Zollernstadt aus.

Die Schriftstellerin Maren Gottschalk hat in der Hechinger Buchhandlung von Teresa Welte aus ihrem Buch gelesen. Eigentlich geht darin um „Jenseits von Afrika“.

Beim Rangendinger Mostfest des Obst- und Gartenbauvereins konnten am Samstag wieder verschiedenste Sorten des Herbstgetränks probiert werden – auch eine vom Rangendinger Krummbrückle.

Elena Graf, Gabriel Faur und Julia Okrusahvili sorgten für einen schönen Kammermusikabend in der Balinger Stadthalle.

Bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Bittelbronn am Samstagnachmittag kam es auf schnelles Handeln an, denn gleich zehn Personen galt es aus dem Bürgerhaus beim Sportplatz zu retten. Viele Zuschauer verfolgten die Übung mit.

Männer und Frauen sind völlig verschieden und passen eigentlich so gar nicht zusammen. Dass an dieser Vermutung was dran sein muss, bewiesen die „Schrillen Fehlaperlen“ mit einem grandiosen Auftritt in Trillfingen.

An manchen Stellen war kein Durchkommen: Die Balinger Einzelhändler hatten zum verkaufsoffenen Sonntag geladen – und die Massen strömten in die Innenstadt.

In der Zollernalbhalle sind am Wochenende wieder die Gesundheitstage Albstadt über die Bühne gegangen. An die 50 Aussteller waren angetreten; das Angebot umfasste Vorträge, Workshops und Tests – vor allem aber die individuelle Beratung.

Mit einem Konzert in der ausverkauften Winterlinger Festhalle haben am Samstagabend der Chor „Cantus iuvenis“ sein 20-jähriges und der Kinderchor „Cantolino“ sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Stargast war Musical-Sängerin und -Mimin Melanie Gebhard.

Giora Feidman machte bei seiner „Revolution of love“-Tournee am Freitagabend Station im Freudenstädter Kurhaus. Der Abend bot neben den meisterhaft interpretierten Melodien eine Botschaft, die das Gefühl der Zuversicht aufkommen ließ.

Die Hauptübungen der freiwilligen Feuerwehrabteilungen sind meist etwas Besonderes. Spektakulär wird es dann, wenn die Abteilung Horb-Stadt wie am Samstagnachmittag ihr Können zeigt.

Die Künstler des „Circo Fantazztico“ beeindruckten die Schüler der Zellerschule Nagold mit ihrer faszinierenden Zirkus-Show und halfen ihnen beim Ausprobieren von Tanz, Akrobatik und Jonglage.

Zur Herbstabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Gutach fanden sich am Samstagnachmittag zahlreiche Zuschauer, darunter viele Familien, auf den „Tribünenplätzen“ vor der Werkstatt eines Fensterbaubetriebs an der „Alten Straße“ ein.

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen lockten am Sonntag zahlreiche Besucher zur Kilwi mit verkaufsoffenem Sonntag nach Rust. Ein buntes Programm für jung und alt sorgte für Unterhaltung und regte die Kauflust der Besucher an.