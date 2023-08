Ob Kulturfestival, Motorradtreff oder Candle-Light-Schwimmen: Am Wochenende war wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Eine Auswahl.

Im Stöcklewald bei Furtwangen, auf dem Zeltlagerplatz des Vereins „Jugenderholung Schwarzwald“, fand am Wochenende erneut das AMS-Camp statt, ein Zeltlager linksgerichteter junger Menschen der Jugendorganisation „Die Falken“ und der „Kulturwerkstatt Simmersfeld“.

Für ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht sorgten die „Wombats“ bei ihrem Open-Air im Schonacher Kurpark. Ein Glanzlicht: Country-Klassiker, teils neu und überraschend interpretiert, begeisterten – getreu dem Motto des Abends – das Publikum.

Sommer, Sonne, Sommerfestival! In Scharen kamen Besucher zum Festival der Musikkapelle nach Hüfingen. Besonders die Gruppe „Brass27“ hielt keinen der Besucher auf den Stühlen.

Der Mix passte wieder wie die Faust aufs Auge: Musik, Motorräder und ein hoher Spaßfaktor waren beim Motorradtreffen des Motorradclubs Hardt garantiert.

In Bergfelden fand das Treffen der Ape-Freunde Südwest statt. Staunende Blicke waren den Fahrern der „flotten Bienen“ dabei sicher.

Der Bochinger Biergarten erlebt einen Auftakt der Superlative. Er erfreut sich auch in diesem Jahr ungebrochener Beliebtheit und wird am Samstag mit einer lauen Sommernacht belohnt, in der es heiß hergeht.

Unterhaltsame Filme unter freiem Himmel, Bewirtung und Musik vor den Aufführungen – und dies bei idealen Wetterbedingungen: Das Open Air Kino beim Salinenmuseum am „Unteren Bohrhaus“ in Rottweil lockte viele Besucher an.

Mit „Roberto Santamaria & Band“ fand die 15. Auflage des Balinger Kulturfestivals ihren Abschluss. Die Veranstalter sind mit dem stilistisch vielfältigen Programm, dem Wetter und dem Zuschauerzulauf vollauf zufrieden.

Die „Höhner“ standen beim 41. Weilener Wasenfest auf der Bühne. Es wird wohl die letzte Auflage des Festes in der bisherigen Form gewesen sein.

Endlich wieder Backhäuslefest: Zum ersten Mal seit 2019 hat der Schwäbische Albverein Oberdigisheim im Weiler Geyerbad gefeiert, 400 Brote unters hungrige Volk gebracht.

Auch wenn tropische Nächte mit sommerlichen Temperaturen am Schlafen hindern, haben sie bei Veranstaltungen wie dem Candle-Light-Schwimmen im Haigerlocher Freibad doch etwas für sich. Rund 180 Besucher schwammen am Freitagabend bei Kerzenschein.

Der letzte Sonntag in den Handwerkerferien wird seit Jahren zum beliebten Treffpunkt beim Schlepper- und Oldtimertreffen in Burgfelden.

Bei der letzten Veranstaltung des Subiaco Open-Air-Festivals in diesem Jahr wurde das Theaterstück „Robin Hood – oder warum man heute in den Wald flüchtet“ in Alpirsbach aufgeführt. Die begeisterten Besucher belohnten die Schauspieler mit viel Applaus.

Die Kultband „Dicke Fische“ sorgte mit ihrem unverwechselbaren Sound für einen gelungenen Auftakt zum zweiten Kulturgarten-Wochenende in Freudenstadt.

Die vielen Gäste, die zur Baiersbronner „Burgunder Nacht“ in den kleinen Kurgarten strömten, durften sich bei hochsommerlichem Wetter über edle Weine, ein passendes Speisenangebot und stimmungsvolle Musik freuen.

Vier Tage unterschiedliche Künstler, die jeder sein eigenes Publikum in die Schlossanlage Wildberg lockten. Mit Kabarett, mit Pop, mit Rock. Das war Kultur im Freien 2023 in Wildberg.

Jede Menge Besucher kamen zum Dobler Spectaculum am Wasserturm.

Wenn die Oberwolfacher Lempi-Hexen zu „Rock im Wald“ einladen, bebt der Hexenplatz im Frohnbach. In diesem Jahr waren Bands aus Würzburg und Umgebung am Start.

Der Ettenheimer Flohmarkt wurde am Samstagnachmittag zum Treffpunkt für alle, die auf der Jagd nach zumeist gebrauchten Sachen aller Art waren. Auch die Fahrradversteigerung kam gut an.