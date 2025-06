175 Jahre Feuerwehr Balingen: Zum Jubiläum wird groß gefeiert – das ist geboten

Die Feuerwehrabteilung Balingen sorgt seit 175 Jahren für die Sicherheit und den Brandschutz in der Eyachstadt. Zur großen Jubiläumsfeier laden die Feuerwehrleute am Samstag, 5. Juli, aufs Messegelände ein. Dort wollen sie unter anderem auf die Historie schauen und beleuchten, wie sich die Arbeit über die Jahre verändert und weiterentwickelt hat.

Balingens Abteilungskommandant Sebastian Adrion lud zusammen mit dem Gesamtkommandanten Florian Rebholz am Donnerstagabend ins Feuerwehrhaus ein, um die ersten Details zur großen Feier zu verraten.

Festakt mit geladenen Gästen

„Seit einem Jahr arbeitet das Organisationsteam bereits an der Gestaltung des Jubiläums. Wir haben uns letztlich dafür entschieden, am 5. Juli einen großen Blaulichttag zu veranstalten, bei dem alle Interessierten eingeladen sind“, berichtet Adrion.

Bereits am Freitag, 4. Juli, ist ein Festakt mit geladenen Gästen geplant, der in der Messehalle stattfinden wird. Am Tag darauf sind dann alle Willkommen, sich das Fest auf dem gesamten Gelände anzuschauen.

Neben Bürgern erwartet die Feuerwehr Hilfsorganisationen aus der Region Zollernalb und darüber hinaus. Und da haben sich bereits einige angekündigt.

Grundschutz ist zu jeder Zeit gewährleistet

„Unter anderem wird die Bundeswehr da sein, der Bevölkerungsschutz informiert in einem Container über seine Arbeit, und die Rettungstaucher aus Mengen (Kreis Sigmaringen) führen ihr Können vor“, verspricht Adrion.

Zudem präsentierten sich das DRK Zollernalb, die Landespolizei, die Bergwacht Zollernalb, das THW sowie verschiedene Sonderfahrzeuge und viele mehr.

Und was passiert, wenn ausgerechnet an diesem Tag ein Alarm eingeht und die Feuerwehr Balingen gebraucht wird? Da können die beiden Kommandanten beruhigen: „Wir haben über den gesamten Tag Personal eingeteilt, die in kürzester Zeit die Fahrzeuge besetzen können und einsatzbereit sind“, heißt es. Die primäre Aufgabe sei es stets den Grundschutz zu gewährleisten.

Leistungsabzeichen werden abgenommen

Parallel zum Blaulichttag, der von 10 bis 19 Uhr anberaumt ist, werden Leistungsabzeichen abgenommen. Hierfür haben sich laut Adrion 28 Gruppen angemeldet. Am Abend, ab 21 Uhr, verlagert sich die Feier in die Messehalle. Dort werden die Rockmeister die Besucher bis in die Nacht unterhalten.

Neben der Vorführung von Technik und Fahrzeugen, ist es der Feuerwehr wichtig, auf ihre Historie einzugehen. So werden die Verantwortlichen auf die jüngsten 25 Jahre im Detail zurückblicken – sowie auf die 150 Jahre davor in Zusammenfassung. Auch ein Expertengespräch, moderiert von Bürgermeister Ermilio Verrengia, ist geplant.

Rebholz: haben große Fortschritte gemacht

Die Besucher sollen einen Einblick bekommen, wie sich die Arbeit der Feuerwehr in den letzten Jahren verändert hat. Da gibt es einiges zu berichten. „Wir haben große Fortschritte gemacht und uns über die Jahre immer weiter modernisiert“, erzählt Rebholz.

So verfüge man über deutlich leistungsstärkere Gerätschaften, „was auch nötig ist, da wir es etwa bei Verkehrsunfällen mit deutlich stabilerem Material an den Autos zu tun bekommen“, sagt Adrion.

Zudem wird die Feuerwehr auf die Einsätze zurückblicken, die besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und da gab es durchaus den ein oder anderen.