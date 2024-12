174 Berufsschülerinnen und Berufsschüler der Philipp-Matthäus-Hahn-SchuleBalingen haben ihre Prüfungen bestanden und damit den schulischen Teil ihrer Ausbildung abgeschlossen. Es gab 16 Preise und 29 Belobigungen. Der Maurer Jacob Bodenmüller und die Industriemechanikerin Julia Zielke erreichten die Traumnote von 1,0. Zwei weitere Schüler schafften einen Schnitt von 1,1.

„Selbst reichlich beschenkt“

Bei der Winterprüfung treten vor allem die Schülerinnen und Schüler der dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufe in den Bereichen Metall-, Kfz- und Elektrotechnik an. Mit dabei sind die immer erfolgreichen Kombistudenten, die parallel zu ihrem Bachelor den Facharbeiterbrief in dem jeweils dazu passenden Ausbildungsberuf erwerben. Auch nehmen Schülerinnen und Schüler aus den dreijährigen Ausbildungsberufen teil, die ihre Lehrzeit aufgrund guter Leistungen auf zweieinhalb Jahre verkürzen durften, darunter Handwerksberufe wie Maurer, Zimmerer oder die Fachinformatiker. In seiner Begrüßung versicherte Schulleiter Matthias Bodmer den Absolventen, dass sie sich so kurz vor dem Weihnachtsfest mit ihrem Abschluss „selbst reichlich beschenkt“ hätten.

„Zuhause auf dem Sofa sitzen und nichts tun, das wäre fatal“

Für das Grußwort – im Namen der Ausbildungsbetriebe – konnte Markus Sautter von der Firma Krug & Priester in Balingen gewonnen werden. Er erinnere sich noch gut daran, wie er selbst 2006 seine Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen und drei Jahre später am selben Ort sein Abschlusszeugnis entgegengenommen habe – wie nun der Winterjahrgang 2024. „Falsch machen könnt ihr eigentlich nichts, egal ob ihr weiterarbeitet oder euch weiterbildet. Nur zuhause auf dem Sofa sitzen und nichts tun, das wäre fatal“, so Sautter. Die Absolventen dürften stolz auf sich sein und sich auf ihr weiteres Arbeitsleben freuen.

Jacob Bodenmüller und Julia Zielke ganz weit vorne

Die besten Prüfungsergebnisse erzielten der Maurer Jacob Bodenmüller und die Industriemechanikerin Julia Zielke mit 1,0 sowie Schreinerin Kira Jetter und Industriemechaniker Lukas Tscholl mit 1,1.

Preise erhielten: bei den Maurern Jacob Bodenmüller (Bodenmüller); Schreinern Kira Jetter; Industriemechaniker Gabriel Busch und Lukas Tscholl (Gühring), Alexander Miller (Schunk), Rouven Waldmann und Florian Eric Bitzer (Groz-Beckert), Julia Zielke (Assa Abloy) und Nico Ast (Baxter). Produktionsmechaniker Textil Nico Merz (Groz-Beckert); Kfz-Mechatroniker Adrian Hauser (Bauer), Benedikt Keil (Räthel) und Nick Mattschull (Karsch). Mechatroniker Philipp Zizmann (Mehrer); Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Tim Schneider (Groz-Beckert) und Erik Wizemann (TBS Technischer Bedarf).

Belobigt wurden: Zimmerer Moritz Speidel (Dietz); Industriemechaniker Gabriel Fransen, Tom Lukas Baumgärtner, Lukas Glückler, Jessica Renate Hamberger und Simon Jonas Wäschle (Groz-Beckert), Julian Friedrich und Christopher Gruler (Steinmeyer), Tino Gaus (Krug & Priester) sowie Melih Öztürk (Assa Abloy). Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/Karosserieinstandhaltungstechnik Dominik Pingert (Ganser); Kfz-Mechatroniker: Noah Brobeil (ohne Betrieb), Simon Fink (Eppler), Daniel Inkoferer (Harich), Köse Mert-Ali (Fuss) und Chris Schauber (Karsch). Mechatroniker Niklas Kleker (Gühring), Felix Koch, Tim Schreyeck und Moritz Welte (Groz- Beckert), Finn-Luca Klumpp (IFK Ingenieurbüro), Timo-Sebastian Rosenbaum und Clemens Sauter (Bizerba). Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Florian Beck (Drexler). Elektroniker für Geräte und Systeme Niklas Müller (Lumitronix); Elektroniker für Betriebstechnik Daniel-Viktor Schneider (Gambro/Baxter); Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Lukas Grochowski (Groz-Beckert), Lena Retter (Hermle), Tizian Ertl (Borgware).