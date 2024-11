1 Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Schwenningen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

In Schwenningen ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde ein 35-Jähriger leicht verletzt.









Auf der Spittelstraße in Schwenningen ist es am Donnerstag, gegen 14 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich ein 35-Jähriger leicht verletzt hat. In ihrem BMW übersah eine 28-Jährige den langsamer in gleicher Richtung fahrenden Mann.