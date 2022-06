5 Der Startschuss am Marktplatz ist gefallen: Die Laufbegeisterten preschen los. Fünf Kilometer lang ist ihre Strecke durch die Innenstadt. Foto: Dick

Noch eine halbe Stunde vor dem Start goss es wie aus Kübeln in der Balinger Innenstadt. Doch so abrupt, wie der Regen eingesetzt hatte, hört er auch wieder – und der Integrationslauf wie auch der AOK Firmenlauf gingen trocken über die Bühne.















Balingen - Knapp 1700 Läufer und Läuferinnen hatten sich solo oder in Firmen-Teams angemeldet, und die Stimmung auf dem Marktplatz war wie immer prächtig. Großer Sport- und Teamgeist, schmissige Musik und eine kesse Bühnen-Moderation taten ihr Übriges.

Straßen noch gut feucht

Zunächst starteten die Sportler des Integrationslaufes – des "Laufs für alle" –, darunter auch ein Dutzend Rollstuhlfahrer mit Begleitung, viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Senioren. Die bunte Truppe bewältigte einen Kilometer durch die abgesperrte Balinger City. Die Straßen waren noch gut durchfeuchtet.

Weder nasse Socken noch nasse Schuhe

Etwa eine Stunde später waren dann die Läufer des mittlerweile 13. AOK Firmenlaufs am Start. Und die hatten richtig Glück: Es schien sogar die Sonne auf die nun beinahe trockenen Wege. Die Befürchtung in "nassen Socken und nassen Schuhen" laufen zu müssen löste sich in Wohlgefallen auf. Manch’ einer war sogar barfuß am Start.

"...drei, zwei, eins, peng"

"...fünf, vier, drei, zwei, eins, peng": Zu den harten Riffs von AC/DCs Thunderstruck fiel dann der Startschuss: Wie entfesselt preschten die ersten Reihen auf den rund fünf Kilometer langen Weg durch die Stadt. Die hinteren Reihen ließen es gemächlicher angehen. Die Zuschauer an den Absperrungen feuerten mit Riesenapplaus und lauten Rufen an. Das Wetter hielt, und nach dem Zieleinlauf waren die Siegerehrungen und After-Run-Party angesagt. Ein DJ sorgte für die passenden Töne. Der TV Streichen kümmerte sich um Speis und Trank.

Lächelnde Gesichter bei der Fotobox

Lächelnde Gesichter und freundschaftliches Gedränge waren vor der AOK-Fotobox zu sehen. Coole Idee: Dort konnten die, die mochten, ein Erinnerungsfoto schießen lassen – digital fürs Handy oder ausgedruckt. Fazit: super Lauf, tolles Miteinander und ein schönes Drumherum.