170 neue Namen auf Gedenktafel: Team des Freiburger NS-Dokuzentrums hat weitere Schicksale erforscht

Im Gedenkraum des Dokuzentrums Nationalsozialismus in Freiburg wurden 170 Personen ergänzt, die zwischen 1933 und 1945 verfolgt wurden.
Der Gedenkraum im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus (DZNS) erinnert an Freiburger, die zwischen 1933 und 1945 verfolgt wurden. Dank intensiver Forschungsarbeiten können nun rund 170 Namen ergänzt werden – ab Dienstag, 16. Juni, sind sie im Gedenkraum zu sehen. Aus diesem Anlass lädt das DZNS zu einer Mitmachaktion am Rotteckring, Führungen und dem Lesen der neu aufgenommenen Namen ein.