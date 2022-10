1 Michelle Schäfer (Mitte) von der SG Bierlingen/Trillfingen ist aktuell in großer Torlaune. Foto: Straub

Jeder Schuss ein Treffer – bei Michelle Schäfer ist das nicht nur eine Phrase. Beim 21:0-Sieg ihrer SG Bierlingen/Trillfingen steuerte die 21-Jährige satte 17 Tore bei. Was viele nicht wissen: In der Jugend spielte sie sogar schon für den Hamburger SV.















Am Ende gibt sich Michelle Schäfer ganz bescheiden. Denn eigentlich hieß es, die 21-Jährige hätte beim 21:0-Sieg ihrer Fußball-Frauen der SG Bierlingen/Trilffingen sogar 18 Tore geschossen. "Da muss ich aber ehrlich zugeben, dass der Schiedsrichter mir ein Tor zugesprochen hatte, dass gar nicht von mir war. Ich hatte nur 17 Tore geschossen", räumte die Stürmerin nach dem aufsehenerregenden Bezirksligaspiel in Walddorf (Altensteig) ein.

Schon vorher viele Tore

Für Tore ist die angehende Industriemechanikerin aus Rottenburg, die derzeit eine Ausbildung bei der Firma Homag macht, nicht erst seit dem vergangenen Wochenende bekannt. In den ersten acht Ligaspielen ihrer Mannschaft kam sie sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei insgesamt 14 Treffer. Das Spiel in Walddorf stellt aber alles in den Schatten.

"Bei dem Spiel hat wirklich alles gepasst. Wir haben dieses Mal endlich viel miteinander auf dem Spielfeld geredet. Da konnte das Spiel nur gut werden", lobt Schäfer ihre Mannschaft, zollt aber auch dem SSV Walddorf ihre Hochachtung: "Die haben meinen vollen Respekt. Ich hätte schon längst aufgegeben, aber die haben bis zum Ende gekämpft."

Beim HSV gespielt

Mit dem Fußball hat die in Niedersachsen aufgewachsene Stürmerin im Alter von sechs Jahren angefangen. "Eigentlich hatte ich damals geritten, aber das wurde mir zu langweilig", erinnert sie sich zurück. Union Bad Bevesen nahe Lüneburg wurde ihr erster Verein. Nach Stationen bei zwei weiteren Teams spielte sie parallel in der U17 des Hamburger SV, für den sie zwei Einsätze in der B-Juniorinnen-Bundesliga bestritt. Anschließend folgte der Wechsel zum Oberligisten MTV Barum.

Vor vier Jahren zog Schäfer mit ihrer Familie schließlich nach Rottenburg. Klar war für sie, dass es hier mit dem Fußball weitergehen sollte. Ihr damaliger Freund kommt aus Bierlingen und hatte gute Kontakte zur SG Bierlingen/Trillfingen, bei der sie ein Probetraining absolvierte. "Die Mannschaft hat mir auf Anhieb gefallen", erklärt Schäfer, warum sie als ehemalige Oberliga-Spielerin nun nur in der Bezirksliga spielt.

Forderung nach mehr Aufmerksamkeit

Und wo liegen die Unterschiede im Frauenfußball zwischen Niedersachsen und Württemberg? "Da gibt es keine großen Unterschiede. Mit Frauenfußball ist in beiden Regionen nicht viel los. Es sollte viel mehr Mannschaften geben", bedauert Schäfer. Mit mehr Mannschaften könne man schließlich mehr Mädchen dazu bringen, sich den Sport einmal anzuschauen. Die Stürmerin fordert zudem eine gerechtere Bezahlung bei den Profis und mehr Aufmerksamkeit für die Amateure. Für die hat sie mit ihren 17 Toren zwar gesorgt – aber etwa vom Württembergischen Fußballverband hat ihr noch niemand gratuliert.

Traum von Nationalmannschaft

Wohin sie ihr eigener Weg einmal führen wird, weiß die frühere Junioren-Bundesliga-Spielerin noch nicht. Natürlich träumt sie von einer Karriere als Nationalspielerin. Dafür müsste sie in einer höheren Liga spielen. Momentan gehe aber ihre Ausbildung vor, weshalb der Verein nicht zu weit weg sein würde. Dass nun auch beim VfB Stuttgart Frauenfußball gespielt werde, habe sie jedoch hellhörig gemacht.

Bislang steht ein Wechsel aber nicht zur Debatte. Darüber freut sich vor allem Mathias Niethammer, Trainer der SG Bierlingen/Trillfingen. "Das war wirklich außergewöhnlich, was sie da in Walddorf gemacht hat. Ich bin jetzt seit 14 Jahren Trainer, aber so etwas habe ich noch nie erlebt", schwärmt er.

Mit den 17 Toren hat Schäfer nun natürlich eine Erwartungshaltung geweckt. Allerdings bremst die Stürmerin: So werde es nicht immer laufen. "Ich mache einfach mein Ding auf dem Platz. Es gibt halt auch Tage, da läuft es nicht so gut", sagt sie.

Nächster Einsatz am 5. November

Wer die Tormaschine des baden-württembergischen Frauenfußballs selbst einmal in Aktion erleben will: Das nächste Spiel bestreitet die SG Bierlingen/Trillfingen am Samstag, 5. November. Gegner ist der SV Oberiflingen, Anpfiff um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Trillfingen. Dass Schäfer in der Startaufstellung stehen wird, steht nach ihren 17 Toren außer Frage. Hat sie nun eine Stammplatzgarantie? Trainer Niethammer lacht: "Ja – aber die hat sie schon lange."