Vermisstensuche in Schwenningen endet

1 Ein 17-jähriger Schwenninger wurde von der Polizei gesucht. Foto: Lino Mirgeler/dpa Die Suche nach einem 17-Jährigen Schwenninger ist beendet.







Auf Facebook in der Gruppe „Stadtgeflüster VS“ war der Post der Familie am Abend über 850-mal geteilt worden. Die Anteilnahme und Sorge nach dem Verschwinden des 17-Jährigen war riesig. „Viel Kraft“ wünschten die einen, „Es tut mir sehr leid, was Ihnen gerade passiert“, bedauerten andere.