17-Jährige verletzt Männer stoßen Mädchen in Rottweil Treppe hinunter

Die 17-Jährige wollte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren. Auf der Treppe an der Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof wurde sie unvermittelt von zwei jungen Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren geschubst, dabei stürzte sie die Treppe hinunter. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.