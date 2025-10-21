17-Jährige aus Rottenburg in Not: Auf freizügige Instagram-Story folgt Faustschlag

Streitereien, Kniffe in den Oberschenkel, Faustschläge: Vor Gericht beendet eine 17-Jährige aus Rottenburg eine Beziehung, die für sie zum Alptraum geworden war.
Ein 19-Jähriger, angeklagt wegen Körperverletzung, beschreibt am Amtsgericht Rottenburg seine Beziehung zu der 17-Jährigen, die vor wenigen Monaten aus Angst vor ihm den Notruf gewählt hatte: „Es ist eine freundschaftliche Beziehung. Aber eine ganz normale Freundschaft ist es nicht, es ist ein bisschen mehr.“ Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel fragt genauer nach: „Ist es eine Liebesbeziehung?“ „Nein“, lautet die Antwort. Ob er gerne eine Liebesbeziehung mit der 17-Jährigen hätte? „Nein.“ Die beiden würden lediglich viel Freizeit miteinander verbringen.