17-Jährige aus Rottenburg in Not: Auf freizügige Instagram-Story folgt Faustschlag

Streitereien, Kniffe in den Oberschenkel, Faustschläge: Vor Gericht beendet eine 17-Jährige aus Rottenburg eine Beziehung, die für sie zum Alptraum geworden war.

Ein 19-Jähriger, angeklagt wegen Körperverletzung, beschreibt am Amtsgericht Rottenburg seine Beziehung zu der 17-Jährigen, die vor wenigen Monaten aus Angst vor ihm den Notruf gewählt hatte: „Es ist eine freundschaftliche Beziehung. Aber eine ganz normale Freundschaft ist es nicht, es ist ein bisschen mehr.“ Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel fragt genauer nach: „Ist es eine Liebesbeziehung?“ „Nein“, lautet die Antwort. Ob er gerne eine Liebesbeziehung mit der 17-Jährigen hätte? „Nein.“ Die beiden würden lediglich viel Freizeit miteinander verbringen.

Die Verbindung scheint allerdings weder harmonisch noch harmlos gewesen zu sein. Die junge Frau sagt als Zeugin vor Gericht aus. Sie schildert drei Vorfälle, die strafrechtlich relevant sind.

Der erste Vorfall soll sich auf einer gemeinsamen Autofahrt im Juni ereignet haben. Der 19-Jährige sei neben ihr gesessen und habe sie in den Oberschenkel gekniffen und mit der Faust auf ihr Bein geschlagen. „Ich hatte auf jeden Fall einen großen blauen Fleck“, berichtet die 17-Jährige. Ein Foto zeigt das Hämatom.

Freizügiger Post auf Instagram

Den Faustschlag gesteht der Angeklagte nicht. Es habe laut ihm zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Dass er sie daraufhin im Auto in den Oberschenkel gekniffen habe, könne sein, er könne sich aber schwer erinnern. Dass auch sie ihren Freund im Auto beschimpft, möglicherweise beleidigt habe, gibt die 17-Jährige zu. Dann fragt der Richter nach dem Grund für den Streit. Sie sagt: „Ich hatte eine Insta-Story gepostet. Dass ich mich darin freizügiger gezeigt habe, hat ihm nicht gefallen.“ Sie habe in dem Streit lediglich ihr Recht verteidigt. Geschlagen habe sie ihn nicht.

Die beiden streiten sich aber nicht nur über Posts auf Instagram. Sie hätten immer wieder „kleine Streitigkeitsthemen“ gehabt, zum Beispiel das Thema Gaza und Israel, berichtet der 19-Jährige. Bei dem Thema habe es verschiedene Meinungen gegeben, es sei immer lauter und beleidigender geworden. Er berichtet, dass es auch vorgekommen sei, dass sie ihn gezwickt oder geschubst habe. „Doch es ist nichts, worüber ich mich aufregen würde“, sagt er.

Dann eskaliert die Beziehung

Etwa einen Monat nach dem ersten Vorfall im Auto kommt es zu einer Eskalation: „Er hat mich gegen den Arm geboxt und die ganze Zeit runtergemacht. Er hat mich angeschrien und versucht, mich dazu zu bringen, dass ich das niemandem sage“, berichtet sie. Laut Aussage einer Polizistin habe der Mann der 17-Jährigen im Streit das Handy aus der Hand gerissen, um ihre Chatverläufe anzuschauen.

Die junge Frau berichtet von dem Abend: „Wir hatten gestritten, ich wollte nicht mehr bei ihm im Auto sein.“ Sie habe keine körperliche Auseinandersetzung gewollt und sei weggerannt. Zwei Frauen hätten sie an dem Abend nach Hause gefahren. Später am Abend habe er sie kontaktiert und überreden wollen, aus dem Haus zu kommen. „Er ist wieder ausgerastet und hat mir Angst gemacht. Ich bin in die falsche Richtung gerannt und konnte nicht mehr zurück. Ich hatte halt Angst“, schildert sie. Weil sie sich nicht mehr zu helfen weiß, wählt sie den Notruf.

„Heute ist für mich ein Abschluss“

Die Polizeibeamtin schildert als Zeugin, wie sie die 17-Jährige angetroffen hatte: „Sie war aufgelöst und wusste nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll.“

Richter Fundel möchte wissen, wie die Beziehung heute ist. Sie sagt: „Wir haben uns noch gesehen, eigentlich war wieder alles okay. Aber ich weiß nicht. Die Gerichtsverhandlung heute ist für mich ein Abschluss.“

Das Urteil

Einstellung

Der 19-Jährige wird vor Gericht von einer Mitarbeiterin der Jugendhilfe unterstützt. Sie regt die Anwendung des Jugendstrafrechts an. Sie sagt: „Es lässt sich vermuten, dass es eine Freundschaft ist, die von beiden Seiten unterschiedlich gesehen wird.“ Staatsanwaltschaft und Richter Fundel einigen sich auf eine vorläufige Verfahrenseinstellung mit der Auflage, dass der Angeklagte 60 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten hat.