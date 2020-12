17-Jährige aus Donaueschingen Junge Frau hat Faible für Traktoren

Als sie sich in der Realschule für ein Praktikumsstelle entscheiden musste, war deshalb gleich klar, wohin sie geht: in eine Landmaschinenwerkstatt. "Das Praktikum hat mir damals gut gefallen und somit war mir schnell klar, welchen Beruf ich später erlernen möchte", erzählt Anne Moser. Doch was gefällt ihr so sehr an ihrem Beruf? "Ich bin allgemein interessiert an Technik. Ich interessiere mich dafür, wie die Dinge funktionieren und welche Elektronik, speziell bei Traktoren, dahinter steckt, dass sie so funktionieren", erklärt sie.

Positives Feedback von den Kunden

Ein Vorteil für die angehende Landmaschinenmechatronikerin ist es natürlich auch, dass sie das Gelernte zuhause anwenden und an den eigenen Traktoren ausprobieren kann. "An meinem Beruf mag ich am meisten das Schrauben, also die richtig handwerkliche Arbeit", betont Anne Moser, die keine Angst davor hat, sich die Finger schmutzig zu machen. Dafür bekommt sie positives Feedback: Nicht nur ihr Ausbildungsbetrieb steht komplett hinter ihr, sondern auch die Kunden.

"Wir werden öfters von Kunden lobend auf Anne angesprochen. Auch sie finden es toll, dass ein Mädchen bei uns mitarbeitet und hier eine Ausbildung macht", freut sich ihre Chefin. Die Berufsschule besucht die 17-Jährige in Breisach. Dort befindet sich eine von zwei Schulen in Baden-Württemberg, die den Ausbildungsberuf Landmaschinenmechatroniker anbieten. "Wir sind circa 150 Schüler im Jahrgang, und darunter sind fünf Mädchen", erzählt Anne Moser. Somit ist sie auch nicht das einzige Mädchen, was den Anfang für die 17-Jährige erleichterte. In der Schule wird zwar viel Theorie vermittelt, jedoch wird auch darauf geachtet, dass die Schüler praktische Erfahrungen sammeln. So wurde bereits ein Motor auseinander und wieder zusammengebaut.

In ihrer Freizeit spielt Anne Moser Klavier und reitet gerne. Ihre Eltern, die auf den Immenhöfe eine Vollerwerbslandwirtschaft betreiben, unterstützt sie nach Arbeitsende gerne, denn die heimische Landwirtschaft liegt ihr sehr am Herzen.

Land- und Baumaschinenmechatroniker werden an der Gewerbeschule in Breisach ausgebildet. Die Ausbildung dauert circa dreieinhalb Jahre. Das erste Ausbildungsjahr verbringen die Lehrlinge dabei vor allem in der Berufsschule. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr werden die Auszubildenden dann jeweils in zwei sechswöchigen Blöcken unterrichtet. Den Rest des Lehrjahres verbringen sie im Ausbildungsbetrieb. Im letzten Halbjahr wird dann in einem sechs Wochen Block nochmals Theorie vermittelt. Die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker wird durch je einen zweiwöchigen überbetrieblichen Lehrgang an der Gewerbeakademie Freiburg und an der Gewerbeschule Breisach ergänzt und endet mit der Abschlussprüfung.