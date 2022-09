Feste, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

6 Nach dem Towerrun: Aussicht vom Rottweiler Testturm genießen Foto: Ralf Graner

Egal ob Dorffest, Märkte oder Konzert: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Einen klassischen Höhepunkt durfte Triberg am Samstag in der Wallfahrtskirche Maria in der Tanne erleben. Es gab ein Wiedersehen und Wiederhören mit dem Barockensemble der Wiener Symphoniker.

Kunstvoll ging es in Königsfeld zu: Mit etwa 80 Ausstellern bot der zwölfte Kunsthandwerkermarkt wieder ein abwechslungsreiches Repertoire.

Der dritte Rottweiler Towerrun verlangte Amateur- und Profi-Treppenläufern erneut alles ab. Bei der Feuerwehr landeten drei Teams aus dem Kreis sogar unter den Top 10.

Internationales Flair herrschte am Wochenende im und um das Rottweiler Stadion. Dort fand mit der Klubsieger-Zuchtschau des Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klubs (ADRK) die weltweit größte Ausstellung dieser Hunderasse statt.

Ein Hauch von Woodstock schwebte am Freitagabend über den Mauern des ehemaligen Augustinerklosters in Oberndorf, als mit "Magic of Santana" eine Tribute-Band der Extraklasse das Publikum mit auf eine Reise durch den unverwechselbaren Sound von Carlos Santana nahm.

Viele Besucher hat am Sonntag die Deißlinger Gewerbeschau angelockt. An 26 Stationen in Deißlingen und Lauffen stellten sich die 39 teilnehmenden Betriebe vor.

Trotz der widrigen Wetterprognosen, die dann auch noch zutrafen: Die 1250-Jahr-Feier wurde am Wochenende gebührend und ausschweifend gefeiert. Mit Freibier, Feuer und Festreden – Burladingen kann’ noch!

Das Albstädter Schäferfest ist zurück – am Wochenende ging es auf dem Onstmettinger Raichberg in die mittlerweile 17. Runde.

Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause kam die zweite Auflage des "Muddy Älbler" trotz unbeständiger Witterungsverhältnisse gut bei den Zuschauern und Teilnehmern an. Rund 800 Läufer quälten sich auf der 3,5 Kilometer langen Runde über verschiedene Hindernisse - und durch den Matsch.

Comedian, Zauberkünstler, Pantomime, Täuschungsspezialist und das alles in einer Person. Thomas Fröschle gastierte am Freitag zum Saisonauftakt 2022/2023 in der Alten Seminarturnhalle in Nagold.

Das 175. Jubiläumsjahr des TSV Calw ging am Samstag mit einem Festakt zu Ende. Der mit Abstand größte Verein im Sportkreis feierte ein Jahr lang mit vielen innovativen Veranstaltungen unterschiedlichster Art.

Das Bahnhofstest in Calw, anlässlich 150 Jahre Württembergische Schwarzwaldbahn, ist ein Erfolg. Das spätherbstliche Wetter trübt aber gottlob nur den Himmel und nicht die Stimmung.