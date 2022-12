Weihnachtsmärkte, Theater und mehr - das war am Wochenende in der Region los

8 Der Musikverein spielte beim Obernheimer Weihnachtsmarkt weihnachtliche Lieder. Foto: Hoffmann

Pünktlich zum vierten Advent ging es erneut weihnachtlich zu: Eine Auswahl der Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Egal ob Weihnachtsmarkt, Konzert, Feier oder Kunstausstellung: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen.

Bei der nach vier Jahren wieder ersten Gala von Boxing Villingen-Schwenningen herrschte unter den gut 1000 Zuschauern in der Deutenberghalle ein großartige Stimmung. In zum Teil spektakulären Kämpfen setzte sich eine bärenstarke Auswahl aus Paris nach neun Kämpfen mit 6:3 Siegen durch.

Einmal mehr mit über 900 Zuschauern vor vollem Haus führte der Zirkus Confetti des Turnvereins Villingen am Samstagabend in der Hoptbühlhalle ein Wintermärchen auf.

Zur Hausmesse "Black Forest Craft" und einer Kunstausstellung lud die Klosterbergfabrik in St. Georgen am Wochenende ein. Auf die Besucher wartete ein buntes Programm aus Bastelangeboten, Führungen und kulinarischen Leckereien.

Am Samstagabend bot der Musikverein Unterkirnach ein Jahreskonzert in einer ausverkauften Schlossberghalle. Die Musiker begeisterten das Publikum mit einer vielseitigen Liederauswahl – und wurden mit reichlich Applaus belohnt.

Schnee, klirrende Kälte, Lichterglanz und Glühweinduft sorgten für eine heimelige Atmosphäre der Lautlinger Schlossweihnacht. Einige hundert Besucher stimmten sich auf das Weihnachtsfest ein.

Klein, aber fein ist er, der Weihnachtsmarkt in Obernheim – und zudem wird er von einem Weihnachtsweg ergänzt. Für viele Besucher war das Grund genug, am Wochenende auf den Heuberg zu kommen.

Der elfte Benzinger Advent am Vorabend des vierten Advents begann von der Empore herab in der Pfarrkirche St. Peter und Paul: Der Liederkranz Benzingen unter der Leitung von Britta Neher stand "Advent ist ein Leuchten" und " Seht es kommt die heil’ge Zeit".

Eine stimmungsvolle und feierliche Atmosphäre, Glühweinduft und lodernde Flammen in Feuerschalen: Die Zimmerner haben am Vorabend des vierten Advent nach zwei Jahren Corona-Pause ihre Dorfweihnacht gefeiert. Alles war bestens organisiert.

Liv Kristine begeisterte mit ihrer Rockband in der Alten Seminarturnhalle in Nagold vor rund 150 Fans. Mit knalliger Rockmusik mit gewaltigen Drums und E-Gitarren, die unter die Haut gehen und einem zarten "Ave Maria" erlebten die Konzertbesucher einen Musikabend erster Güte und voller Überraschungen.

Viel Sonne, aber auch eisige Kälte mit Minusgraden hat es am Samstag und Sonntag beim Weihnachtsmarkt in Enzklösterle gegeben. Fast 40 Stände waren auf dem Vorplatz der Festhalle und in der Halle aufgestellt. Draußen gab es Standbewirtschaftung, drinnen weihnachtliche Geschenkideen.

"Es war eigentlich schön", sagte eine Frau auf dem Nachhauseweg. Aber eben auch eisig kalt: Die Besucher des Weihnachtsopenairs am Samstag in Bergfelden mussten sich bei den Minusgraden sehr warm anziehen.

Die Tälesee-Halle mutierte zu einer wahren "Musical-Hall": Rund 1000 Besucher besuchten das Chor-Musical "Martin Luther King" in Empfingen.

Nach mehrjähriger Pause präsentierte sich das Baiersbronner Weihnachtsdorf als echtes Wintermärchen – mit Schnee und Kälte, buntem Programm und guter Laune.

Ortenaukreis

Seit einigen Jahren begeistert er immer wieder in Altenheim mit seinem Weihnachtskonzert. Auch in diesem Jahr sorgte Marc Marshall mit weihnachtlichen Liedern für ein besonderes Konzert in der Friedenskirche.

Der Auftritt des Lahrer Polizeichors hat – wie die Jahre zuvor – für ein volles Haus in Langenwinkel gesorgt. Die Bläser des Musikvereins Allmannsweier und das Duo Melissa und Adrian haben das Konzert gut ergänzt.

Die Besucher des Adventstreffs auf dem Schlossplatz in Lahr sind am Freitagabend und am Samstagvormittag gefragt gewesen: Sowohl bei "Komm, sing mit" und beim Auftritt von Musikum-Schülern war Mitsingen angesagt.