17./18./19. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am vergangenen herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Zahlreiche spektakuläre Übungen der Feuerwehren, verkaufsoffene Sonntage in Balingen, Rottweil, Furtwangen, Schonach und Villingen und Rekordbeteiligung beim Volksbanklauf in Rottweil: Übers Wochenende herrschte richtige Herbstlaune - und das Wetter spielte zum Großteil auch noch mit.

Feierlicher hätte der Rahmen dieser ersten zentralen Vereidigungsfeier in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg nicht sein können, als am Freitag in der Helios-Arena in Schwenningen 1220 angehende Polizisten den Diensteid sprachen. Der obligatorische Wurf der Schirmmützen besiegelte die Feier im Eisstadion.

In Schwenningen probte die Feuerwehr am Samstagnachmittag den Ernstfall: Am Le Prom fand die große Hauptübung der Feuerwehr statt. Es galt, einen verunfallten Fallschirmspringer, der an der zwölf Meter hohen Fassade hängen geblieben war, schnellstmöglich zu retten. Viele hundert Menschen schauten dem Spektakel zu.

Am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen, am Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf einen Besuch im Europa-Park oder einfach einmal einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion werfen – all das konnten Interessierte am Sonntag in den Räumen der Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten in Furtwangen.

Ein buntes Angebot empfing die Besucher am Kilwi-Sonntag in Furtwangen: Der verkaufsoffene Sonntag fand zum fünften Mal parallel zur Ausstellung Kunschtstückle statt.

Die Händler in Schonach luden zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein und lockten Kunden mit Überraschungen, Rabatten und Aktionen.

Auch auf den Straßen von Villingens Innenstadt war am Sonntag kaum mehr durchkommen. Das Museumsfest und der verkaufsoffene Sonntag lockte tausend Gäste aus Nah und Fern wie ein Magnet an.

Auch die Feuerwehrleute aus Biesingen und Unterbaldingen übten realistische Einsätze – schnelle Reaktionen, Teamwork und Technik standen im Fokus ihrer Proben am Wochenende.

Bräunlingen verwandelte sich am Wochenende in einen Vergnügungspark. Tausende Besucher strömten für die Kilbig in die Zähringerstadt.

Die Musikschule Schramberg präsentierte zum 150-jährigen Jubiläum der H.A.U Auszüge aus „Junghans – Das Musical“.

Heiß und fettig ging es zu beim traditionellen Kilbeküchle-Backen der Katzenzunft Hardt in der Pausenhalle der Grundschule. Insgesamt 55 Kilogramm Teig wurden zu Kilbeküchle verarbeitet.

Zahlreiche Zuschauer ließen sich bei makellosem Herbstwetter die Hauptübung der Gesamt-Feuerwehr Wellendingen und Wilflingen nicht entgehen, die eine Hauptübung im Industriegebiet Bahnhof durchführte. Das Szenario der Übung: ein brennender Gabelstapler bei Paul Hafner.

Zum 12. Mal fand am Samstag in Rottweil der Volksbanklauf statt. Mit 994 Läufern konnte der TSV Rottweil als Veranstalter eine neue Rekordbeteiligung vermelden.

Das gute Herbstwetter lockte am Sonntag wieder zahlreiche Besucher in die Schiltacher Altstadt zur 28. Auflage des Bauernmarkts.

Unter dem Motto „Fit in den Herbst“ hatte der Gewerbe- und Handelsverein zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt Rottweil und auf die Saline eingeladen.

Die Stadt Albstadt hat anlässlich ihres 50. Jubiläums eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die mit dieser Zahl spielt: „50 Jahre – 50 Schätze“. Das Interesse an der Ausstellung war groß; zahlreiche Besucher waren am Freitagabend zur Vernissage erschienen und alle Stühle im Foyer des Maschenmuseum voll besetzt.

Der Obst- und Gartenbauverein Rangendingen feierte am Samstag sein 120-jähriges Bestehen mit einem Mostfest. Zunächst wurden die Äpfel gewaschen, zerkleinert und auf der Mostpresse ausgepresst – der Süßmost konnte direkt vor Ort probiert werden.

Am Samstag hat in Hechingen bereits zum 18. Mal der Warentauschtag stattgefunden. Der Andrang war groß: Morgens bildeten sich vor der Hallentür lange Schlangen von Leuten, die Sachen zum Tauschtag bringen wollten. Außerdem kamen all jene, die hofften, hier etwas für sich Brauchbares finden zu können. Innerhalb von Minuten war kaum mehr ein Durchkommen in der Halle.

Am Samstag wurde in Balingen der Internationale Mädchentag gefeiert. Mehr als 80 Mädchen zelebrierten den Tag unter dem Motto #gönndir mit unterschiedlichen Angeboten im Jugendhaus. Es gab Glitzertattoos, den Trampolinraum und im Cafébereich eine Bastelmöglichkeit. Kunterbunte Bilderrahmen wurden unter fachlicher Anleitung gestaltet.

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen für eine Übung auf der Burg Hohenzollern angerückt: Gut 90 Feuerwehrleute und weitere fünf Einsatzkräfte der DRK-Bereitschaft Bisingen waren am Samstagnachmittag vor Ort.

Die Balinger Händler begrüßten die Besucher am herbstlichen verkaufsoffenen Sonntag, am 19. Oktober von 13 bis 18 Uhr in der Einkaufsstadt Balingen. Modegeschäfte präsentierten die neuen Herbst- und Winterkollektionen und die neuen Modefarben, das THW Balingen präsentierte stolz das neue Einsatzfahrzeug und brachte leckere Waffeln an die Besucher.

Mit einem festlichen Jubiläumsabend würdigte der Kur- und Kneippverein Schwarzenberg-Schönmünzach das 100 jährige Bestehen des Kurvereins Schönmünzach. Zum feierlichen Jubiläum kamen zahlreiche Gäste. Dazu wurde ein unterhaltsames und lustiges Programm geboten.

Ortenaukreis

Die katholische Kirchengemeinde Friesenheim feierte an zwei Abenden ihre große Helferschar der Ehrenamtlichen mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Festmahl im Landgasthof Mühlenhof. Mehr als 200 Ehrenamtliche nahmen sich – verteilt auf zwei Abende – Zeit und begegneten sich einander über die eigene Pfarreien hinweg.

Im Keller des August-Ruf-Bildungszentrums in Ettenheim ist ein Feuer ausgebrochen – das war das Szenario der diesjährigen Gesamtübung der Feuerwehren Ringsheim, Rust und Ettenheim am Samstag.

Das sanierte und erweiterte Kindergarten- und Schulgebäude in Steinen-Weitenau ist am Samstagnachmittag eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Kindergartenleiterin und die Schulrektorin freuen sich, dass sie in einer modernen Einrichtung Kinder betreuen beziehungsweise unterrichten können.

Die Stadtmusik Zell im Wiesental präsentierte am Wochenende ihr „Chilbikonzert 2025“ in der Stadthalle. Es war der musikalische Höhepunkt des Jubiläumsjahres und ein Treffen mit Freunden.