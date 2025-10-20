17./18./19. Oktober: Das war am Wochenende in der Region los

Am vergangenen herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Zahlreiche spektakuläre Übungen der Feuerwehren, verkaufsoffene Sonntage in Balingen, Rottweil, Furtwangen, Schonach und Villingen und Rekordbeteiligung beim Volksbanklauf in Rottweil: Übers Wochenende herrschte richtige Herbstlaune - und das Wetter spielte zum Großteil auch noch mit.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region am vergangenen Wochenende haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Feierlicher hätte der Rahmen dieser ersten zentralen Vereidigungsfeier in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg nicht sein können, als am Freitag in der Helios-Arena in Schwenningen 1220 angehende Polizisten den Diensteid sprachen. Der obligatorische Wurf der Schirmmützen besiegelte die Feier im Eisstadion.