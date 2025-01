Am Wochenende hatten die Narren in der Region die Oberhand. In unserer Zusammenfassung gibt es eine Auswahl der Veranstaltungen.

Es bleibt närrisch, aber auch andere Veranstaltungen standen am Wochenende in der Region auf dem Programm. Neujahrskonzerte in Nagold oder Trossingen, Theaterfestival in der Ortenau und Schwarzwaldpokal in Schonach sind nur einige der Events in der Region an diesem Wochenende.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Schwarzwald-Baar-Kreis

Mit 54 Werken von 21 Künstlern ist dem Verein für Kunstschaffende und Kunstfreunde Bad Dürrheim wie immer eine sehenswerte Ausstellung gelungen: Die jährliche Winterausstellung im Kurgarten wurde mit einer Vernissage am Samstag eröffnet.

Gemeinschaft, Gastfreundschaft und ein Gefühl der Fürsorge sind die Charakteristika der Vesperkirche, welche zum 22. Mal in der Schwenninger Pauluskirche ihre Tore öffnet.

18 Gastgruppen verwandelten die Festhalle zur Hexennacht in Wolterdingen in einen Hexenkessel. Musikgruppen und Tanzdarbietungen kommen gut an.

Was viele hofften, traf ein: Nach Regen und Nebel strahlte am Samstag die Sonne an Schanze und Loipe in Schonach und mit ihr die Organisatoren und Helfer des 59. Schwarzwaldpokals um die Wette. Vor grandioser Kulisse wurde erneut um die Trophäen gekämpft.

Bürgermeister Michael Schmitt lud zum Neujahrsempfang nach Brigachtal ein. Er gab einen Rückblick 2024 und einen Ausblick auf 2025. Als Gastredner konnte er Tim Krieger gewinnen, welcher der Frage nachging: Ist die Welt verrückt geworden?

Das Ensemble des Europaballetts von St. Pölten präsentierte im Theater am Ring in Villingen das Leben und die Erfolge von Michael Jackson.

Das Neujahrskonzert in Trossingen war ein Konzert der etwas anderen Art – dem Publikum gefiel es.

Die Geflügelausstellung in Peterzell bot Besuchern wieder tierische und weitere Höhepunkte.

Der Kindernarrensprung in Weiler unter der Leitung der Schoaf-Hexen zog rund 1500 Zuschauer an die Umzugsstrecke. Das Wetter spielte mit und Groß und Klein hatten viel Spaß, ob als Narr im Häs, Kostüm, Musiker oder als Besucher.

Beim 35-Jährigen der Riedböhringer Bergli-Hexen hilft das ganze Dorf. Tolle Darbietungen gab es beim Brauchtumsabend – und beim Umzug lachte die Sonne über den Narren.

Beim Nachtumzug in Lauffen zogen 1300 Narren, Teufel und Hexen durch den Deißlinger Teilort.

Ob weißgewandete Schlossgeister, rotbemützte Waldzwerge oder sportliche Garden – beim großen Kinderumzug in Herrenzimmern gab es viel zu bestaunen.

Im Narrennest „Lofin“, dem Deißlinger Teilort Lauffen, üben die „Boomsteller“ ihr Handwerk souverän aus: Auch an diesem Samstagnachmittag sitzt jeder Handgriff.

Am Samstagabend zieht es Fastnachter aus der ganzen Region in den Oberndorfer Teilort Hochmössingen. Und vor allem die Gäste aus Dettingen sorgen für ausgelassene Stimmung.

Am Wochenende beherrschten die Farben Gelb und Schwarz der Hofnarrenzunft das untere Mühlbachtal. Diese Farben sind seit nunmehr 25 Jahren in der hiesigen Fasnetlandschaft nicht mehr wegzudenken. Renfrizhausen stand zwei Tage lang Kopf.

Was für ein Jubiläum: Herrenzimmern feierte an diesem Wochenende 50-Jähriges. Höhepunkt war der große fast vierstündige Jubiläumsumzug am Sonntag.

Zunftmeisterempfang, Narrentaufe und große Party in der Festhalle: Die „Gempleswatter“ aus Bisingen-Wessingen haben ihr 25-jähriges Bestehen mit den weiteren Narrenzünften aus dem Kirchspiel sowie der näheren Umgebung gefeiert.

Zimmern unter der Burg hat ebenfalls gefeiert: Seit 50 Jahren ist der Burgnarr die Symbolfigur der Fasnet am Schwarzenbach. Weil die Narrenzunft so viele Freunde hat, dauerte das Fest zwei Tage lang.

Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Bauchspeck, Blut- und Leberwurst konnten die Gäste der AH-Fußballer des FC Grosselfingen am Samstag genießen.

Bürgermeister Oliver Simmendinger hat beim Neujahrsbürgertreff der Gemeinde Jungingen auf ein finanziell angespanntes Jahr 2025 vorausgeblickt. Trotzdem stehen im Jubiläumsjahr Investitionen wie der Bau einer PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus an.

Die Premiere des neuen Bühnenprogramms „20 Jahre Kächeles… und die Ehe hält!“ lockte am Samstag fast 1000 Zuschauer in die Balinger Stadthalle. „Unser Wohnzimmer“, wie Herr Kächele verriet.

Mit Geige, Gitarre, Gesang und Erzählungen haben Sangita Wyslich und Katharina Ostarhild ihre Gäste beim Konzert im Ebinger Kräuterkasten in die Welt der keltischen Musik entführt.

Afghanische Frauen sprachen vor vielen Zuhörern über ihr Leben in Afghanistan, ihre Flucht und ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Deutschland. Zu der Veranstaltung eingeladen hatte der Verein Freundeskreis Asyl Freudenstadt in die Kreisvolkshochschule.

Zum 50-jährigen Bestehen hatte die Theatergruppe „Emminger Dörflestheater“ das Bühnenstück „Opa rebelliert im Pflegeheim“ von Erich Koch einstudiert.

Eine Ansprache mit Zuversicht, aber auch mit mahnenden Worten, eine besondere Ehrung, Bild-, Musik- und Tanzvorführungen, wie die Bewirtung direkt aus dem Ort – der Neujahrsempfang in Dobel war ein rundum gut geschnürtes Paket.

So gesund kann man in ein neues Jahr starten. Mit Unterstützung von zahlreichen Partnern stellte die SMV an der Kaufmännischen Schule Nagold einen Sport- und Gesundheitstag auf die Beine.

Am Wochenende fand der zweite Workshop zum Projekt Dorfcafé in Ostelsheim statt. Es wurde die Standortfrage diskutiert, welche Angebote es geben soll – und wie es möglichst schnell losgehen kann.

Die Erfolgssträhne der Städtischen Musikschule Nagold dauert an. Am jüngsten Wochenende erlebten unzählige Besucher des Neujahrskonzerts erneut einen abwechslungsreichen wie spannenden Abend in der Stadthalle.

Ortenau

Das grenzüberschreitende Kinder- und Jugendfestival „Allez Hop“ startet in die vierzehnte Auflage. Feierlich eröffnet wurde das Festival mit der Premiere des Kinderstückes „Zirkus Fantastica“ im Europäischen Forum am Rhein bei Altenheim.

Mit einem großen Umzug mit 4000 Teilnehmern in Rust haben die Balthasar-Hexen ihren 20. Geburtstag begangen. Mit dabei waren viele Narren aus der Umgebung, aber auch aus weiter entfernten Orten wie Todtnau, Schwenningen oder Neuershausen.

Den Blick mehr auf Positive richten – so lautete der Appell von Schuttertals Bürgermeister Matthias Litterst beim Neujahrsempfang. Beispielsweise gebe es in der Gemeinde viele Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen und dabei Gutes bewirken. Nicht zuletzt für das Jubiläumsprogramm 800 Jahre Dörlinbach.

Bei winterlichen Temperaturen und Hochnebel fiel am Sonntag der Startschuss für die diesjährige Reichenbacher Fasent. 40 befreundete Narrenzünfte, Musikkapellen und Musikzüge sorgten für heitere Stimmung im Ort.

Kreis Calw

x

x