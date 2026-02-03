160.000 Briefe sind nur der Anfang: Die Stadt Freiburg ist bereit für ihr Superwahljahr

Erst die Landtagswahl im März, sechs Wochen später dann die OB-Wahl: Bei der Stadt Freiburg und der Post hat das Superwahljahr mit mehr als 160.000 Briefen begonnen.
Fast 162.000 Freiburger sollten in den vergangenen Tagen Post bekommen haben. Der Inhalt ist bei allen gleich: Die Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl am 8. März 2026. Damit alles reibungslos über die Bühne gehen kann – sprich: alle Briefe rechtzeitig bei den Wahlberechtigten ankommen – arbeitet die Stadt Freiburg auch im Vorfeld dieser Wahl mit der Deutschen Post zusammen.