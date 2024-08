160 Kinder sind dabei: Eindrücke vom Auftakt der Ferienspiele in Bisingen

Am Montag haben die Ferienspiele in Bisingen begonnen. Für 160 Kinder sind Spiel, Spaß und Abenteuer angesagt. Lautstark zogen sie vors Rathaus. Die schönsten Bilder davon haben wir zusammengestellt.

Am Montag dieser Woche haben die Kinder Bisingen übernommen: Zum Auftakt marschierten alle zusammen mit lautem Getöse und Gehupe vom Schulgelände zum Bisinger Rathaus, wo sie von Bürgermeister Roman Waizenegger empfangen wurden. Zuvor hatten das Kennenlernen untereinander und die Gruppeneinteilung stattgefunden. Dann bastelten die Kinder Rasseln und kleine Trommeln. Waizenegger vor dem Rathaus: „Seid ihr fit und gut drauf?“, wollte er wissen und forderte zum Schlachtruf „Bisinger – Ferienspiele“ auf.

50 Betreuer kümmern sich um die Teilnehmer

Viele Kinder sind dieses Jahr in rekordverdächtiger Anzahl erstmals dabei. Waizenegger wollte wissen: „Wer von euch ist zum ersten Mal dabei?“, und er zeigte sich nicht umsonst beeindruckt von den zahlreichen Meldungen.

Insgesamt sind dies dieses Jahr rund 160 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, die beim Ferienprogramm kurzweilige Stunden erleben dürfen. 50 Betreuer tragen zum Gelingen der Aktion bei: Neben den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendbüros sind dabei viele Freiwillige engagiert. Diese und kommende Woche sind Spiel und Abenteuer auf dem Gelände des Schulzentrums angesagt.

Kinder rufen unüberhörbar ihre Gruppennamen

Nach dem Empfang beim Rathaus ging es für die Kinder zurück ans Schulzentrum. Sie stellten sich entsprechend ihrer Gruppen nacheinander auf und riefen unüberhörbar ihre Gruppennamen: „Jumanji – Welcome in Bisingen“, „Magische Unterwasserwelt“, The Magic Trolls“, „Verzauberte Ritter- und Prinzessinnenwelt“, „Piraten – Seeräuber aus Bisingen“, „Feenwald“, „Das magische Fußballfeld“ und die „Teenies – Reise im DeLorean – Zurück in die Zukunft“.

Abschluss ist am Mittwoch, 17.30 Uhr, in der Hohenzollernhalle

Mit von der Partie waren in der Aufmachung als Meerjungfrau Vanessa Geilinger und als Hexe Jacqueline Piller. Übrigens hat sich Waizenegger nicht lumpen lassen: Die Teilnehmer der Ferienspiele freuten sich über ein Jo-Jo, Süßigkeiten und ein Getränk.

Die Abschlussveranstaltung der Bisinger Ferienspiele findet am Mittwoch, 4. September, von 17.30 Uhr an in der Hohenzollernhalle statt. Die Ferienspiele dauern darüber hinaus noch bis Donnerstag, 5. September. Das Motto der diesjährigen Ferienspiele ist „Bisopoli – Tor zur Fantasie“.