160 Kilometer Anfahrt: Pfarrer Tobias Streit kommt als Nikolaus nach Schuttern

1 Aus Pfarrer Tobias Streit wird Bischof Nikolaus – mit seinem Gewandt kommt er einmal im Jahr nach Schuttern und besucht die Kinder. Foto: Bohnert-Seidel

Der Bischof kommt am 6. Dezember in viele Haushalte – in Schuttern steckt Tobias Streit unter dem langen, roten Gewandt. Der Pfarrer, der einst in Schuttern geweiht wurde, findet einmal im Jahr dorthin zurück – egal, welche Seelsorge er gerade betreut.









Wohl kaum ein anderer Mann hat um den 6. Dezember so viel zu tun, wie der Nikolaus. Sein Terminkalender ist proppenvoll und eigentlich müsste er schon so was wie einen 48-Stunden-Tag haben. Zu den zahlreichen Nikoläusen unter dem Himmelszelt zählt auch Tobias Streit. Seit 21 Jahren ist er in Schuttern der heilige Mann mit Bischofsstab, einem Gold schimmernden Brokatgewandt, Mitra und natürlich dem weißen Rauschebart.