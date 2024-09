16 Stationen: Das ist bei der Neurieder Hofladentour alles geboten

Eine gemütliche Radtour durchs Ried unternehmen und dabei regionale Spezialitäten genießen – das kann man bei der kulinarischen Hofladen-Tour am Sonntag, 15. September, verbinden.

16 landwirtschaftliche Betriebe aus Altenheim, Dundenheim und Ichenheim geben am Sonntag, 15. September, einen Einblick in ihre Arbeit, bieten Leckeres für den Gaumen und einige bieten auch noch Infos und Aktionen. Die 16 Stationen der Hofladentour haben ab 11 Uhr geöffnet, Auftakt ist jedoch bereits um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Hof von Wurths Kartoffelkiste in der Kehler Straße 30 in Altenheim. „Der Gottesdienst findet in jedem Jahr bei einem anderen Betrieb statt“, erläutert Wolfgang Kloska, der bei der Gemeinde Neuried die Hofladentour betreut.

Mit neun Stationen stellt der Neurieder Ortsteil Altenheim die Mehrzahl der teilnehmenden Betriebe. Außerhalb des Ortes bietet der Niederfelder Biohof der Familie Haas und Zinsel einen Strohspielplatz, Ponyreiten und eine Bauernhof-Rallye. Es gibt unter anderem Ochs am Spies, Beefburger, Merguez, Rindsgriller und ein Joghurt-Buffet. Wie schon der Name verrät, dreht sich bei Wurths Kartoffelkiste in der Kehler Straße 30 alles um die Kartoffel: Bei einem Rundgang gibt es Infos rund um die Kartoffel und eine Live-Kartoffelernte und Ofenkartoffeln.

Live-Kartoffelernte und Produktion von Nudeln kann beobachtet werden

Destillate, Liköre, Gin und Whisky stehen bei der Riedbrennerei Volker Roth in der Friedrichstraße 19 im Vordergrund, auch gibt es alkoholfreie Getränke sowie Grillwurst im Weck und Spiralen-Kartoffel. Beim Bioland-Gemüseanbau Thorsten Wurth in der Kirchstraße 57 gibt es um 11.30, 14, und 16 Uhr eine Führung durch die Gewächshäuser, es werden unter anderem Salatteller, Kürbissuppe, Kartoffelwedges, Grillwurst im Weck und Bratwurst mit Zwiebeln angeboten. Ein Schau-Br ennen kann man bei Kellers Edelbränden in der Kirchstraße 60 erleben, dort gibt es neben Likören und Edelbränden auch andere Getränke sowie Flammenkuchen und Käsehäppchen.

Wie Nudeln produziert werden, kann man sich im Bauernladen und Geflügelhof Adam in der Kirchstraße 14 bis 16ansehen, wo auch eine Bauernhofpfanne, Variationen vom Ei, Pommes und Steak offeriert werden. Die mit 13 Ehrenpreisen dekorierten Badens Bests Spirits können bei der Edelbrennerei Markus Wurth im Laubertweg 6 in Altenheim verkostet werden, auch gibt es dort eine Gin-Tonic-sowie eine Aroma-Bar, Calamares, kalte Tomatensuppe sowie Waffeln und Eis.

Alkoholisches aus eigener Brennerei gibt es bei der Hofbrennerei Speck und „s’Oxehanse“ in der Kehler Straße 66 in Altenheim, dazu Burger und Grillwürste vom eigenen Bio-Hochlandrind. Über solidarisches Landwirtschaften und Leben können sich Besucher bei Solavie in der Verlängerung der Industriestraße informieren. Dort gibt es Ackerführungen.

In Dundenheim gibt es bei „s’Milde Obsthof“ in der Kleinen Gasse 15 für Kinder eine Strohballenrutsche, auch Apfelsaftpressen und Apfelselleriesuppe, Salate und Apfelküchle. Kuchen mit Beeren aus eigenem Anbau bietet der Beerenhof Theo Spengler in der Offenburger Straße 5, es gibt dort auch Eis und Beerencocktails.

Erstmals mit dabei bei der Hofladentour ist die Landwirtschaft Zeil Im Gässelfeld 1. Dort gibt es Einblicke in einen Ackerbaubetrieb mit Rinderhaltung und von 10.30 bis 15 Uhr kann in direkter Hofnähe der Regionalentscheid im Leistungspflügen der Pflügergemeinschaft Ortenau verfolgt werden. Zur Stärkung gibt es Leckeres vom Grill.

In der Nähe des Zeil-Hofs findet Regionalentscheid im Leistungspflügen statt

In Ichenheim gibt es bei Carmen und Michael Meier von Stocker’s Spargelhof in der Rheinstraße 79 mit Spargel Cremesuppe, Toast und Quiche, außerdem Pizza, Rhabarbereis, Kaffee und Kuchen. Zudem stehen rustikale Holzartikel zum Verkauf. Eine Honigverkostung bietet der Hobbyimker Peter Stocker in der Rheinstraße 67, es ist ein Einblick in ein Bienenvolk möglich und es gibt Honig und Bienenprodukte.

Der Hofladen Kostbar von Peter Dittus ist normalerweise in der Rheinstraße 35 beheimatet, bei der Hofladentour ist er Im Kleibertsfeld, wo es Kinderschminken, eine Strohburg und Kürbisse bemalen gibt sowie Führungen über den Agrofrost um 14 und 17 Uhr. Darüber hinaus werden hausgemachte Maultaschen, Kürbissuppe, Salat und Eis angeboten.

Wie eine Steinmühle funktioniert, wird bei der Hofbäckerei Anne und Rainer Schnebel in der Hauptstraße 26 gezeigt. Es gibt Backvorführungen und zur Stärkung ein Weißwurst-Frühstück mit Dinkelbrezel, Wildschein-Bratwurst im Dinkelweck, Kaffee und Kuchen.

Geschichte

2015 wurde die Hofladentour aus der Taufe gehoben und gleich „so ein durchschlagener Erfolg, dass wir das selbstverständlich wiederholt haben“, erinnert sich Ernst Dörflinger. Der Neurieder Ehrenbürger war damals einer der Initiatoren aus dem Arbeitskreis Tourismus für diese reizvolle Aktion an einem Sonntag im Spätsommer. Einzig in den Coronajahren 2020 und 2021 musste dieses Angebot wegen der Hygienevorschriften abgesagt werden.