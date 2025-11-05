16 Millionen Euro investiert: Grundstein für Lahrer Rechenzentrum gelegt

Die größte Anlage ihrer Art zwischen Karlsruhe und Basel soll auf dem „Starklahr“-Areal entstehen. Bereits 2027 soll das Zentrum ans Netz gehen.
Es wird emsig gearbeitet an der Einsteinallee am Lahrer „Startklahr“-Areal: Maschinen dröhnen, Arbeiter eilen über die Baustelle. In einem Zelt tummeln sich derweil Gäste, darunter OB Markus Ibert, Bürgermeister umliegender Gemeinden und Stadträte. Sie sind gekommen, um der Grundsteinlegung eines Rechenzentrums beizuwohnen – es soll das größte seiner Art zwischen Karlsruhe und Basel werden. Aufgebaut wird es vom Joint Venture Leitwerk Rechenzentren Appenweier/Lahr. Dahinter stehen die Leitwerk AG, ein Unternehmen der Q-Fox-Gruppe, und das E-Werk Mittelbaden.