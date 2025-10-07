16. Kulinarische Mostwanderung: Kinzigtäler in Scharen auf Genießertour

Die Kulinarische Mostwanderung des Musikvereins Steinach lockte am Freitag Hunderte Besucher auf die gut acht Kilometer lange Strecke.
Genuss, Bewegung und Musik – auch die 16. Kulinarische Mostwanderung des Musikvereins Steinach, Förderverein und Bläserjugend wurde am Freitag zu einem Publikumsmagnet. Bei angenehmen Temperaturen tummelten sich viele hundert Besucher auf dem ausgeschilderten Rundweg und im Festzelt, das Start und Ziel für die acht Kilometer lange Strecke mit drei bewirteten Stationen war.