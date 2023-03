1 Bei der Bürgermeisterwahl im Dezember wird Thomas Schäfers Name nicht auf dem Stimmzettel stehen. Foto: red

Bei der Seelbacher Bürgermeisterwahl im Dezember wird der Amtsinhaber nicht mehr kandidieren. Das hat Schäfer am Montag mitgeteilt. Er wolle den Platz für einen jüngeren Nachfolger freimachen, erklärte er in einer Pressemitteilung.









Schäfers Bürgermeisterbüro verschickte die Pressemitteilung gegen 15.05 Uhr – mit der Bitte, die Nachricht erst um 19.30 Uhr öffentlich zu verkünden. Um die Zeit begann am Montagabend eine Sitzung des Seelbacher Gemeinderats, an deren Beginn Schäfer dann eine persönliche Erklärung vortrug – nämlich dass er bei der Wahl im Dezember nicht mehr antreten wird.

Er mache den Weg frei für eine junge Bürgermeisterin oder einen jungen Bürgermeister, heißt es auch in der Pressemitteilung Schäfers, der im Mai 59 Jahre alt wird.

Er habe sich „nach reiflicher Überlegung entschieden“, nicht noch einmal für eine achtjährige Amtszeit zu kandidieren, erklärte Schäfer dazu in der Mitteilung. Der Entschluss sei ihm nicht leichtgefallen. Denn es sei für ihn „stets eine besondere Ehre“ gewesen, der Gemeinde sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern dienen zu können. „Mit Herz und Verstand durfte ich in den letzten 15 Jahren mit engagierten Menschen in der Verwaltung, im Gemeinderat und aus der Bürgerschaft zusammenarbeiten und dabei die Gemeinde gestalten“, heißt es in seiner persönlicher Erklärung. In dieser Zeit habe er sein Herz an Seelbach verloren und mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden.

Einen konkreten Grund, weshalb er nicht mehr antritt, nennt er nicht. Lässt aber durchblicken, dass er den Bürgermeisterposten durchaus als anspruchsvoll empfindet. Kaum ein anderer politischer Beruf sei so vielfältig und fordere so viel persönlichen Einsatz. „Nach mehr als 40 Jahren in der Kommunalverwaltung, davon nun mehr als 15 Jahre als Bürgermeister, weiß ich genau, wovon ich spreche.“

Der Bürgermeister blickt in seiner Erklärung auf Erreichtes zurück: Nicht nur die beeindruckende Geschichte des Marktfleckens Seelbach habe er mit „unermüdlichem Einsatz“ begleitet, zum Beispiel in jüngster Zeit die neue Ortsmitte mit dem sanierten Franziskanerkloster – dem Rathaus. Als weitere Meilensteine nennt er das Familienbad in Seelbach, die Unterstützung des gelebten Engagements bei Feuerwehr und Vereinen sowie den Ausbau der Infrastruktur. Gerne und mit Herzblut habe er sich mit vielen Mitstreitern für die Erhaltung der Burgruine Hohengeroldseck ehrenamtlich engagiert, so Schäfer, der keine Angaben machte, ob er sich auch vom Amt des Vorsitzenden des Burgvereins trennen will.

Tourismus und Familienfreundlichkeit mit gut ausgestatteten Kindertagesstätten und der Vision des „Bildungscampus 2030“ seien Seelbacher Aushängeschilder, hebt der noch amtierende Bürgermeister hervor. In den nächsten Monaten würden weitere wichtige Aufgaben warten. Ihnen werde er in seiner verbleibenden Amtszeit seine ganze Kraft widmen. betont er.

Thomas Schäfer, damals Leiter des Bau und Umweltamtes im nordbadischen Ubstadt-Weiher, war am 20. Januar 2008 im ersten Wahlgang zum Seelbacher Bürgermeister gewählt worden. Den Erfolg wiederholte er im Dezember 2015 mit fast 90 Prozent der Stimmen. Wenn im Dezember diesen Jahres der neue Seelbacher Rathauschef gewählt wird, wird Schäders Name aber auf dem Stimmzettel fehlen.