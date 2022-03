2 Nur noch etwa einen Monat lang sitzt Bernhard Tjaden als Bürgermeister an diesem Tisch. Foto: Cools

Hoch und Tiefs, Unstimmigkeiten zwischen den Ortsteilen und eine Wahl mit Hindernissen. Fluorn-Winzelns Bürgermeister Bernhard Tjaden erzählt, wie er die vergangenen 16 Jahre wahrgenommen hat und dass ursprünglich alles ganz anders kommen sollte.















Fluorn-Winzeln - Als Kind wollte er immer Kaiser werden. Letztlich hat Bernhard Tjaden aber auch in der politischen Führungsrolle des Bürgermeisters von Fluorn-Winzeln Erfüllung gefunden. Aufgewachsen ist er in Gniebel im Landkreis Reutlingen. Sein Vater kommt ursprünglich aus Ostfriesland. Der Arbeit wegen zog es ihn in den Süden. Weil der Vater als Hilfsarbeiter ohne industrielle Ausbildung arbeitete, habe die Familie sparsam leben müssen, erzählt Tjaden. Regelmäßig habe er im landwirtschaftlichen Betrieb der Großmutter geholfen. "Deshalb fühlte ich mich in dörflichen Strukturen schon immer sehr wohl und kann mich gut in die Menschen dort hineinversetzen."