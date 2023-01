3 Auch Landrat Günther-Martin Pauli war gekommen, um Tschüss zu sagen. Rechts: Trillfingens Ortsvorsteher Horst Henle. Foto: Kost

Nicht mit einem opulenten Fest sondern in einem fast familiären Rahmen endete am Dienstagabend im Bürgerhaus die 16-jährig Ära von Bürgermeister Heinrich Götz als Bürgermeister der Stadt Haigerloch.















Haigerloch - Eine groß angelegte Verabschiedungszeremonie wollte Götz nicht. Der baldige "Bürgermeister a.D." (am 31. Januar ist es offiziell soweit) hatte sich vielmehr eine Abschiedsfeier in eher kleineren Dimensionen gewünscht, nämlich am Ende seiner letzten Gemeinderatsitzung, in Form eines sehr intimen "Come together".

Dass man auch auf diese Weise stilvoll aus dem höchsten Amt der Stadt Haigerloch ausscheiden kann, zeigte der Abend im Bürgerhaus eindeutig. Die Verabschiedung war höchst originell gestaltet – ohne langatmige Reden.

Stattdessen teilten sich verschiedene Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Aufgabe, alles, was in Heinrich Götz’ beiden Amtsperioden (von 2007 bis 2023) angepackt worden ist, mit Hilfe von Power-Point-Präsentationen nochmals schlaglichtartig zu beleuchten. Und bei diesem Blättern im Geschichtsbuch der Kommunalpolitik wurde allen in Erinnerung gerufen: Mensch, in dieser Zeit ist doch eine ganze Menge passiert.

Stadtverwaltung beleuchtet Arbeit ihres Chefs

Den Anfang machte Kim Beiter vom Hauptamt. Ihr Themenschwerpunkt waren die Entwicklungen im Kindergarten- und Schulbereich. Und hier zählten die Eröffnung eines integrierten Waldkindergartens im Jahr 2015 oder ein 3,6 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau im Schulzentrum (2013 fertiggestellt) zu den Highlights. Zudem wurde jüngst der Neubau eines Kindergartens in Weildorf (rund fünf Millionen Euro) beschlossen.

Haupt- und Bauamtsleiter Hans-Martin Schlucks Spezialgebiet sind die baulichen Entwicklungen in der Gesamtstadt. Und während in Götz’ erster Amtsperiode 65 Wohnbauplätze verkauft worden sind, waren es in seiner zweiten deutlich mehr: 167. Ganz nebenbei: in dieser Zeit wurden 19 Baugebiete erschlossen und am 6. Juli 2012 bekam die Stadt den ersten Flächennutzungsplan in ihrer Geschichte.

80,8 Millionen Euro in 16 Jahren investiert

Das "liebe Geld" spielt in der Kommunalpolitik immer eine tragende Rolle. Das weiß niemand besser als Stadtkämmerer Timo Müller. In 16 Amtsjahren von Heinrich Götz, so erläuterte es der städtische Finanzexperte, habe sich die Verschuldung von 14,3 auf 14,7 Millionen Euro nur geringfügig verschlechtert. Dafür hätte sich die Summe der Rücklagen von 1,7 Millionen auf 5,5 Millionen Euro verbessert. Die Investitionsausgaben, so der Kämmerer, hätten sich in dieser Zeit auf gewaltige 80,8 Millionen Euro summiert, davon seien 12,3 Millionen Euro aus Zuschüssen finanziert worden.

Beeindruckend viele Projekte realisiert

Und was aus dem Geld gemacht? Ganz schön viel. Müller zählte hierzu den Umbau der Kläranlage in Gruol und die technische Ertüchtigung der Kläranlage im Karlstal. In Owingen wurde die Eyachtalhalle saniert, in Hart die Eichwaldhalle neu gebaut. Zwei Parkhäuser sanierte die Stadt und steckte Millionen in die Sanierung des Freibades und des Hallenbades im Schulzentrum (2010). Mit dem Abriss der Schlossbrauerei und der Textilfabrik Ammann beseitigte man zudem zwei große Industriekomplexe.

Kultur und Tourismus sind in einer Stadt wie Haigerloch immer wichtig. Hier dürfte man die Erweiterung und Renovierung des Atomkellermuseums 2013 nennen, aber auch viele kulturelle Veranstaltungen sowie die Ausrichtung einer Gewerbe- und Industrieschau in der Witthauhalle (2010) sowie die Teilnahme an zwei Neckarwochen in Horb in den Jahren 2015 und 2018, wo die Stadt für sich die Werbetrommel rührte.

Bücherei setzt den Schlusspunkt

Den Schlusspunkt in diesem Reigen setzte Büchereileiterin Anja Wallner. 2008 wurde die schadstoffbelastete Stadtbücherei geschlossen und renoviert und 2009 – rechtzeitig zu ihrem 40-jährigen Bestehen – wiedereröffnet. In der Ära des Bürgermeisters hatte es laut ihr in der Bücherei im Dachgeschoss des Rathauses 797 Veranstaltungen gegeben.