16-Jährige vermisst Polizei gibt neue Details zu junger Haiterbacherin bekannt

Gegen 16 Uhr am Sonntag verließ die Jugendliche laut Polizei ihr Elternhaus in Haiterbach und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Laut Personenbeschreibung ist die 16-Jährige 1,69 Meter groß und hat dunkelblondes, halblanges Haar. Sie trägt große Goldohrringe. Bekleidet ist sie mit einer camouflagefarbenen Hose und einer Jacke. Die polizeilichen Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Auch am gestrigen Mittwoch fehlte der Polizei noch jede Spur.