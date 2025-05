Am Wochenende fand in Basel das Eurovision-Song-Contest-Finale statt, bei dem Österreich als Sieger triumphierte. Doch auch in der Region war wieder einiges geboten.

Vom verkaufsoffenen Sonntag bis zur Wrestling-Show – wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Zahlreiche Feuerwehrleute stellten sich auf der Langenwaldschanze in Schonach einer besonderen Herausforderung: Die örtliche Feuerwehr hatte am Samstag zum zweiten Schanzenlauf eingeladen.

Was machen denn die Kinder den ganzen Tag im Wald? Beim Tag der offenen Tür am Samstag im Waldkindergarten Tuningen gab es einige Antworten.

Alle, die das Jan Ullrich Cycling Festival am Wochenende in Bad Dürrheim miterlebten, sind sich einig: Es soll eine Fortsetzung der Premiere geben. Große Rad-Legenden waren gekommen – und 480 Hobbyfahrer.

Nach einem Einbruch der Schülerzahlen während Corona geht es für die Jugendmusikschule (JMS) St. Georgen wieder bergauf. Das ist kein Zufall. Auch das Musikschulfest spielt dabei eine Rolle.

Das hatte man in der Umgebung seit Jahrzehnten nicht erlebt: die Heimatprimiz eines Neupriesters. Und so kamen viele Gläubige in die Kirche St. Clemens in Triberg, um mit Lukas Nagel zu feiern.

Dem Familientag im Villinger Kurgarten war am Sonntag auch das Wetter hold. Bei besten Bedingungen füllte sich das idyllisch gelegene Gelände im Handumdrehen mit unzähligen Kindern.

Die Stimmung gelöst, die Tische voll besetzt, die Atmosphäre erwartungsvoll. Das Frühjahrskonzert in Dauchingen war ein voller Erfolg.

Der erste Burgberger Dorfflohmarkt stieß auf gute Resonanz. Stände waren über den ganzen Ort verteilt. Die Organisatoren waren zufrieden.

Ein Besuchermagnet war am Sonntag die Furtwanger Innenstadt: Neben dem Naturparkmarkt mit seinem breiten Angebot lockte auch ein verkaufsoffener Sonntag zahlreiche Gäste an.

Kreis Rottweil

Am Samstagabend setzten „Pink Martini“ einen überschäumenden Schlusspunkt hinter ein Jazzfest in Rottweil, das durchaus schon einiges zu bieten hatte.

Die Stettener Musiker servieren zum 100. Geburtstag ein viertägiges Festprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Beim bunten Festumzug am Sonntag sind Jung und Alt auf den Beinen.

Jürgen und Katrin waren wieder Mal für die musikalische Unterhaltung zuständig bei einem Fest der Fußballer vom FC Hardt. Sie forderte zwar „Gib mir mein Herz zurück“, hatte aber immer noch „Flugzeuge im Bauch“.

Trotz eines Regenschauers haben die Menschen sich nicht davon abhalten lassen, zum Frühlingsfest des HGV durch Oberndorf zu flanieren und die ein oder andere Köstlichkeit zu genießen. Wir haben die Bilder.

Zollernalbkreis

Vor 50 Jahren ist Balingen auf einen Schlag mächtig gewachsen: die Stadtteile wurden eingemeindet. Vier Monate lang wird das gefeiert – nun war am Wochenende der Balinger Stadtteil Frommern dran. Unter anderem bekamen die 80 Besucher zu hören, dass die Stadt früher mit knapp 20 Möbelfabriken das Zentrum der Möbelindustrie von Baden-Württemberg war und über die damals einzige Ziegelei im Landkreis verfügte.

Mit dem ersten Dorfrock und der Band Silent District hat der Schulförderverein der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen am Freitagabend über 300 Rockfans auf den Dorfplatz gelockt.

In Kooperation mit dem Dekanat Balingen und der Profilstelle Junge Erwachsene lud die katholische Balinger Heilig Geist-Gemeinde zu einem Taylor Swift Gottesdienst ein

Kreis Freudenstadt

Ihr breites Leistungsspektrum stellen Betriebe das gesamte Wochenende über bei der Gewerbeschau Loßburg – „Gelo“ – des HGV im und um das Rat- und Kinzighaus vor.

Kreis Calw

Zum dritten Mal gab es den Altstadt-Antikmarkt auf dem Bad Herrenalber Rathausplatz. Kristallvasen, Bilder im Goldrahmen, alte Lederkoffer, ein altes Akkordeon, bunte Broschen, ein Traktorsitz aus Blech – die Auswahl war absolut vielfältig.

Unter dem Motto „Gemeinsam stärker“ feierte die Lebenshilfe Oberes Nagoldtal einen Tag der offenen Tür mit Sommerfest.

Bei der Show von Outlaw Wrestling Germany (OWG) in Calmbach sorgten Publikum und Sportler für eine packende Atmosphäre. Besonders die vielen Frauen im Ring kamen gut an.

Der Blasmusik-Kreisverband Calw hatte zum Festbankett in den Dehoga-Campus in Calw eingeladen.

Ortenaukreis

Mit Begeisterung wurde am Samstag die neue Skate-Anlage in Ettenheim vor allem von der Jugend aber auch vielen Älteren in Betrieb genommen.