16./17./18. Januar: Das war am Wochenende in der Region los

Von Fasnet bis Kultur: Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Eine Auswahl.
Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Ob Fasnet-Ausrufen in Vöhrenbach, Brauchtumsparty in Sigmarswangen oder Guggenmusik in Schopfheim – allerorten waren die Narren los. Aber auch sonst war in der Region wieder einiges geboten.
Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Mathias Richling war im Theater am Ring in Villingen. Der Kabarettist bot keine leichte Unterhaltung, seine Satire ging teils bis in das Persönliche von Politikerinnen und Politiker.