16./17./18. Januar: Das war am Wochenende in der Region los

Von Fasnet bis Kultur: Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Eine Auswahl.

Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Ob Fasnet-Ausrufen in Vöhrenbach, Brauchtumsparty in Sigmarswangen oder Guggenmusik in Schopfheim – allerorten waren die Narren los. Aber auch sonst war in der Region wieder einiges geboten.

Mathias Richling war im Theater am Ring in Villingen. Der Kabarettist bot keine leichte Unterhaltung, seine Satire ging teils bis in das Persönliche von Politikerinnen und Politiker.

In Vöhrenbach hat am Wochenende mit dem traditionellen Fasnet-Ausrufen beim Kappenabend die Fasnet offiziell begonnen. Direkt nach dem Gottesdienst ging es los mit der Station am Portal der Pfarrkirche, in alter Tradition immer im Freien und auf der Leiter.

Wenn die Talbachhexen und das Waldgsindel den Beginn der fünften Jahreszeit in Marbach einläuten, wird es gesellig. Am Samstag fand dieses Spektakel zum dritten Mal statt.

Die Meckergilde Villingen lud zu Fasnetseröffnung, Narrentaufe und gute Fasnetslaune tanken ins Kulturzentrum Klosterhof ein.

Magdalena Kriss und Dan Wall sorgen für einen gelungenen Abend im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen. Als Folk- und Weltmusikduo „Tante Friedl“ begeisterten sie ihr Publikum.

Mut und Entscheidungswille forderte Bürgermeister Michael Schmitt beim Neujahrsempfang in Brigachtal ein.

Zur „wohl bundesweit größten Tauben-Volieren-Schau“ hatte der Geflügelzuchtverein in die Mehrzweckhalle nach St. Georgen-Peterzell eingeladen.

Das Spektakel der Burghexen lockte viele Zuschauer nach Donaueschingen-Pfohren. Nach dem Umzug ging es weiter zur Party.

Eine riesige Party stellten die Schlierbachnarren in Schabenhausen auf die Beine. Beim Dämmerungsumzug wirkten 25 Zünfte mit mehr als 1000 Hästrägern mit.

Zum Zunftball in die Neckarhalle eingeladen hatte die Narrenzunft Schwenningen. An zwei ausverkauften Abenden konnte das Publikum von Sommer, Sonne, Strand und Meer träumen.

Zum 22-jährigen Bestehen der „Brunnä-Hexen“ zog es zahlreiche Hästräger und Besucher nach Oberbaldingen. Ein bunter Lindwurm schlängelte sich durch den Ort.

Mit einer rauschenden Partynacht eröffnete die Narrenzunft Waldmössingen in der vollen und fasnetlich dekorierten Kastellhalle die Fasnet 2026 im Ort.

Die Narrenzunft Sigmarswangen feierte das Wochenende über ihr 30-jähriges Bestehen. Bei der Brauchtumsparty am Freitagabend hielt die Zunft eine überraschende Uraufführung bereit und wurde mit einem Geburtstagsbanner beim Hexentanz der Duachberg Hexa Mühlheim selbst überrascht. Am Sonntag zogen dann 2500 Hästräger durch den Ort.

Einen rauschenden Ball mit 30 Gastzünften haben die Schramberger Falken-Hexen am Samstagabend im Bärensaal gefeiert.

Nachdem die Wellendinger Narrenzunft 2019 den ersten, mittlerweile als legendär bezeichneten Strohbärentag veranstaltet hatte, kam es nun in Böttingen zu einem imposanten Revival.

Starke Männer, dicke Stämme und zum Abschluss einen Schnaps: In Deißlingen war am Samstag Narrenbaumstellen angesagt.

Jubiläumsball, Dämmerungsumzug und großes Tiermaskentreffen mit zusammen mehr als 6000 Hästrägern und ebenso vielen Zuschauern machten Owingen zur Narrenhochburg.

Gerappelt voll war das Altensteiger Rathaus zum offiziellen Neujahrsempfang am Wochenende. Bei seiner Rede zeigte Bürgermeister Oliver Valha auf, was im begonnenen Jahr 2026 wichtig wird.

Mit viel Humor und einem prall gefüllten Programm startete Eutingen in die Fasnet. Beim Zunftball wurde nicht nur das Prinzenpaar präsentiert, sondern bis nach Mitternacht gefeiert.

Die Guggemusikgruppe „D’Namelose“ hat am Samstagabend bei ihrer Veranstaltung „Gugge im Ring“ in der Stadthalle Schopfheim ihr neues Häs vorgestellt. Die Fasnachter sind ab sofort „Monarchen“.

Aus allen Richtungen strömen die Haltinger am Freitag zum Gerätehaus der Feuerwehr in der Ortsmitte, wo ein reich gedecktes Büffet und eine warme Feuerschale zum

Neujahresbürgertreff lockten.

Zum Neujahrsempfang hatte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in Efringen-Kirchen eingeladen. Das Interesse von Seiten der Bevölkerung war groß.

Wenn ein Elferrat dreimal elf Jahre alt wird – die magische Zahl Elf gehört zur Fasnacht – dann darf das Fest auch mal richtig groß ausfallen. Wie am Wochenende in Aitern.

Wer das Fasnachtsbaumstellen als Dorfevent erlebte war am Samstagnachmittag in Langenau. Im Dorfumzug brachten die Narren ihren Baum zum Rathausplatz.

50 Jahre Guggemusik Nodehobler galt es in der Altrheinhalle in Märkt zu feiern.

Ortenaukreis

Mit einem stimmungsvollen Narrengottesdienst in der St.-Antonius-Kirche in Schuttertal eröffnete die Narrenzunft Lurewiebli ihr Fest zum 22-Jährigen. Die Kirchenbänke füllten sich bis auf den letzten Platz.

Mit einem großen Umzug wurde am Sonntag die Fasent in Ettenheim eröffnet. Rund 50 Zünfte waren dabei und zogen durch die Altstadt.